Illyés közéleti és lírai arca az Andrássy úton

Ezt is szimbolizálja a ma megnyíló kerítéskiállítás, amely, túlnyúlva az emlékéven, jövőre is látható lesz. Miközben nagyon nyitott a kiállítás, számunkra, vagyis az akadémia tagjai számára bensőséges tárlat is, hiszen amikor azon gondolkoztunk, hogy hogyan is lehetne méltóképpen emlékezni Illyés Gyulára, nagyon hamar összeállt, hogy akadémikusaink aktív közreműködésével valósítjuk meg a tárlatot. Gróh Gáspár akadémikus, irodalomtörténész a szöveget alkotta meg, Juhász Zoltán a zenei elemeket tette hozzá. A képek Móser Zoltán fotói, illetve családi örökségből, Illyés Mária irodalomtörténésztől, valamint a Fortepan archívumból származnak. A tárlat nem szeretné a teljes életművet végigjárni, ez lehetetlen vállalkozás is volna, de fontos állomásokat emel ki.