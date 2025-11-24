Ukrán felháborodás: Zelenszkijt Putyinhoz hasonlítják

Druzsenko, aki az 54 évével maga sem fiatal már, jól ismeri a harc poklait. Minden nap szembesül Ukrajna Putyin erői elleni harcának valóságával.

Zelenszkij számára viszont most háromszoros fenyegetés van otthon és külföldön.

Növekvő düh a botrány miatt, amelyben állítólag milliókat loptak el az állami nukleáris energiatermelő vállalattól, hatalmas veszteségek a fronton, és most Donald Trump vitatott 28 pontos békekezdeményezése.

A New York Post szerint még a Kremlben is elpirultak volna az Enerhoatomnál, az állami nukleáris vállalatnál kibontakozó botrány láttán. Hét kormányzati figurát, köztük Zelenszkij közeli munkatársait vizsgálják amiatt, hogy állítólag akár 100 millió dollárt is eltüntethettek a szerződési folyamatokból, miután a nyomozók titokban rögzítették a beszélgetéseiket.