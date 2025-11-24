Gennagyij Druzsenko úgy véli, hogy a kiképzőtáborában lévő mintegy ezer katonatársa közül ő az egyetlen, aki önként van ott. Erről ír az amerikai sajtó. A többség kényszersorozott, sokan idősek vagy beteg emberek, akiket az utcákról rángattak be, hogy pótolják a frontról hiányzó katonákat. A bajtársai morálja nem is lehetne rosszabb, de a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körül kitört korrupciós botrány nyomán egy új mélypontot értek el.
Ezek közül néhány srác majdnem 60 éves, és tragédia, hogy mégis mozgósítják őket
– mondta Druzsenko a Telegraphnak.
De most itt van ez a hatalmas korrupciós botrány, ahol a kormány emberei százmilliókat lopnak el, éppen akkor, amikor a hétköznapi ukránok valóban küszködnek. Azt gondoljátok, ez motiválja őket arra, hogy megvédjenek egy rezsimet, ami nagyon hasonlít [Vlagyimir] Putyinéhoz?
– foglalta össze.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!