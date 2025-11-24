OroszországUkrajnaarany vécéVolodimir Zelenszkij

Ukrán felháborodás: Zelenszkijt Putyinhoz hasonlítják

Zelenszkij haverjai aranyvécén ülnek, a kényszersorozottak pedig a fronton halnak meg. Elképesztő beszámoló látott napvilágot az ukrán valóságról. Az amerikai sajtó is Volodimir Zelenszkij korrupciós botrányáról ír.

Kozma Zoltán
2025. 11. 24. 7:15
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán vezető (Fotó: AFP)
Gennagyij Druzsenko úgy véli, hogy a kiképzőtáborában lévő mintegy ezer katonatársa közül ő az egyetlen, aki önként van ott. Erről ír az amerikai sajtó. A többség kényszersorozott, sokan idősek vagy beteg emberek, akiket az utcákról rángattak be, hogy pótolják a frontról hiányzó katonákat. A bajtársai morálja nem is lehetne rosszabb, de a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körül kitört korrupciós botrány nyomán egy új mélypontot értek el.

Zelenszkij és az Ali Baba néven ismert Jermak (Fotó: AFP)
Ezek közül néhány srác majdnem 60 éves, és tragédia, hogy mégis mozgósítják őket

– mondta Druzsenko a Telegraphnak. 

De most itt van ez a hatalmas korrupciós botrány, ahol a kormány emberei százmilliókat lopnak el, éppen akkor, amikor a hétköznapi ukránok valóban küszködnek. Azt gondoljátok, ez motiválja őket arra, hogy megvédjenek egy rezsimet, ami nagyon hasonlít [Vlagyimir] Putyinéhoz?

– foglalta össze.

Druzsenko, aki az 54 évével maga sem fiatal már, jól ismeri a harc poklait. Minden nap szembesül Ukrajna Putyin erői elleni harcának valóságával.

Zelenszkij számára viszont most háromszoros fenyegetés van otthon és külföldön.

Növekvő düh a botrány miatt, amelyben állítólag milliókat loptak el az állami nukleáris energiatermelő vállalattól, hatalmas veszteségek a fronton, és most Donald Trump vitatott 28 pontos békekezdeményezése.

 A New York Post szerint még a Kremlben is elpirultak volna az Enerhoatomnál, az állami nukleáris vállalatnál kibontakozó botrány láttán. Hét kormányzati figurát, köztük Zelenszkij közeli munkatársait vizsgálják amiatt, hogy állítólag akár 100 millió dollárt is eltüntethettek a szerződési folyamatokból, miután a nyomozók titokban rögzítették a beszélgetéseiket.

Közöttük van Timur Mindics, Zelenszkij volt üzlettársa, aki, miután értesítést kapott a letartóztatási parancsról, külföldre szökött.

 

Egy olyan országban, ahol a határokat szigorúan őrzik, hogy megakadályozzák a sorkötelesek szökését, ez nem volt jó ómen, ahogy az aranyvécé meg a pénzeszsákok sem, amelyeket Mindics lakásában találtak.

A botrány időzítése alig lehetett volna rosszabb. Az oroszok könyörtelen támadásai miatt Ukrajnában közel félmillió ukrán van áram nélkül, Kijevben naponta 10 órát szünetel a szolgáltatás.

Ez a tél lehet Ukrajnában a valaha volt legkeményebb. És most már nemcsak Oroszországot hibáztatják az ukránok, hanem az Enerhoatomot is, ahol a korrupció miatt állítólag ellehetetlenült a munka a légitámadások ellen védő alállomásokon.

Pokrovszk kulcsfontosságú város, és bármelyik nap eleshet; Zelenszkij már így is a 2022 eleje óta legsúlyosabb hetét élte át. Aztán csütörtökön jött a hír, hogy Washington megpróbálja rávenni egy újabb egyoldalú békemegállapodásra. A 28 pontos terv szerint, amelyet először a Telegraph tett közzé, nemcsak hogy Oroszország megtarthatja a már elfoglalt keleti ukrán területeket, hanem Kijevnek át kell adnia négy kulcsfontosságú donyecki várost, amelyekért egy évtizede harcolnak. Cserébe eddig meg nem nevezett biztonsági garanciákért Ukrajna hadseregének méretét csökkentenék, és megtiltanák az akár Moszkvát is elérő nagy hatótávolságú rakéták beszerzését. 

A tervet támogatók között van Druzsenko is. 

Rossz opció, de ez a legjobb, ami van

– mondta.

Realisztikusan úgy fogalmazott, hogy Ukrajna soha nem fogja erővel visszaszerezni az elvesztett területeit.

Zelenszkij trükközik

Alina Frolova volt ukrán védelmi miniszterhelyettes és a kijevi Védelmi Stratégiák Központjának alelnöke kételkedik abban, hogy az új béketerv tovább jut-e a korábbiaknál.

Szerintem Zelenszkij elnök csak azért megy bele, mert nyilvánosan nem mondhatja, hogy nem támogatja

– mondta. Kiemelte: „Beszélnek róla egy kicsit, aztán semmi sem történik, mert a feltételek teljesen elfogadhatatlanok.”

Ugyanakkor Ukrajna helyzete bármilyen tárgyalóasztalnál egyre gyengébbnek tűnik. Pokrovszk elesése, mint út- és vasúti csomópont, sebezhetőbbé teszi a donbászi Kramatorszk és Szlovjanszk kulcsfontosságú helyőrségi városokat.

Ukrajnának egyre kevesebb harcossal kell helytállni a fronton, körülbelül 200 ezer sorköteles férfi szökött meg a behívás elől 2022 óta, annak ellenére, hogy drónokkal őrzik a határokat. Ahogy Druzsenko rámutat, ez a 200 ezres szám nagyjából megegyezik Ukrajna hadseregének kezdeti méretével a háború elején.

A frontvonalbeli csapatok panaszkodnak, hogy a termikus drónokat a határrendőrségnek adják, miközben a harcban hasznosabbak lennének.

A legtöbb megfigyelő szerint azonban Zelenszkijnek drasztikus lépéseket kell tennie. Egyik lehet Ali Baba, azaz Andrij Jermak, a mindenható kabinetfőnök feláldozása, akit régóta a elnök „szürke kardinálisának” tartanak. 

Mivel csak rajta keresztül lehet kapcsolatba lépni Zelenszkijjel, sokan úgy érzik, legalább közvetett felelőssége van az Enerhoatom fiaskójában.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

