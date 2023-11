„A régészeti bemutatóhely a Magyar Nemzeti Múzeum archeo-parkjainak sorát gazdagítja, ahol nemcsak találkozni tudunk közönségünkkel, hanem tudományos kutatást is végzünk. Szeretnénk, hogy az egyetemi képzés oszlopos helyszíneként továbbra is funkcionáljon a lelőhely. A feltárt terület a kísérleti régészet helyszíneként is szolgálhat, így a neolitikus épületek és életmód tudományos rekonstrukciójára is alkalmasnak bizonyul majd.”