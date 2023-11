Maestro: Pár nap és érkezik Bradley Cooper Leonard Bernsteinről szóló filmje

Az év egyik legnagyobb dobása lehet Bradley Cooper Maestro című filmje, mely Leonard Bernstein életét meséli el a színész-rendező interpretációjában. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az életrajzi alkotás hatásos előzetest kapott, amelyből kiderül, hogy a filmben nemcsak Bernsteinnek, hanem a feleségét, Felicia Montealegrét alakító Carey Mulligannek is komoly szerep jut, és azt is megcsodálhatjuk a trailerből, milyen remek munkát végeztek a maszkmesterek a színész, illetve Mulligan megöregítésével. Habár egyes vélemények szerint Cooper a kelleténél kissé nagyobb orrot kapott a maszkmesterektől… A BBC megírta: ez komoly vitákat váltott ki már hónapokkal a film megjelenése előtt. Sokak szerint káros, hogy Cooperék rájátszottak a zeneszerző zsidó származására, mások pedig azt kifogásolták, hogy ha már ennyire ki akarták ezt hangsúlyozni, miért nem adták a szerepet egy zsidó színésznek, akin nem kellett volna ilyen beavatkozásokat eszközölni.

Carey Mulligan és Bradley Cooper a Maestro című filmben. Forrás: Netflix

Az ügyben aztán Bernstein három gyereke is megszólalt, és védelmükbe vették Coopert egy közleményben.

Megszakad a szívünk, amikor [Cooper] erőfeszítéseivel kapcsolatban bármilyen félreértést vagy félremagyarázást látunk. Történetesen igaz, hogy Leonard Bernsteinnek szép nagy orra volt. Bradley úgy döntött, hogy sminkkel erősíti fel a hasonlóságot, és nekünk ez tökéletesen megfelel. Abban is biztosak vagyunk, hogy apánknak sem lett volna ezzel semmi baja

– írták.

A Maestro a világhírű zeneszerző-karmester és felesége bonyolult kapcsolatába enged bepillantást, amely igen nagy hatással volt a zeneszerző életművére. Több mint három évtizedet mesél el, a két főszereplő 1946-os találkozásától 25 év házasságon keresztül Bernstein karrierjének fontos állomásáig.

A filmet Bradley Cooper maga írta és rendezte, szereplői között találjuk Matt Bomert, Maya Hawke-ot, Sarah Silvermant, producerként pedig Martin Scorsesét és Steven Spielberget.

A Maestro, azaz Leonard Bernstein Bradley Cooper megformálásában. Forrás: Netflix

Míg könnyűzenei előadók életét feldolgozó alkotásokból nincs hiány, a komolyzene ritkábban kerül fókuszba filmen, dacára annak, hogy több ízben bebizonyosodott, érdemes ilyen témákban is gondolkodni. Milos Forman Amadeusát például 54 díjra jelölték, melyből 40-et el is nyert, közte nyolc Oscart, benne a legjobb filmért járó aranyszoborral, az 1996-os Sundance Filmfesztiválon debütált David Helfgott ausztrál koncertzongorista életéről szóló filmet pedig hét Oscar-díjra és négy Golden Globe-ra jelölték. A főszereplő, Geoffrey Rush mindkét esetben elhozta a legjobb férfi főszereplőnek járó szobrot.

Most azonban nemcsak Bernstein, de Maria Callas életműve is fókuszba kerül. Mint korábban arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a görög származású operalegendát Angelina Jolie alakítja majd Pablo Larrain Maria című filmjében, melynek forgatása miatt hónapokra Budapestre költözik az amerikai színésznő. Jolie, úgy tűnik, komolyan veszi a szerepét, nemrég ugyanis az Operaházban fotózták le, ahol Giuseppe Verdi Rekviemjét nézte meg. Az opera-énekesnő élete egyébként nem először szolgál filmes alapanyagként, Franco Zeffirelli Mindörökké Callas című drámáját 2002-ben mutatták be. A részben fikción alapuló történet Callas utolsó napjait meséli el, amikor a már visszavonult díva kap még egy esélyt, hogy Bizet Carmenjeként még utoljára átélje régi dicsőségének pillanatait. Pablo Larrain Mariája pedig az énekesnő viharos, gyönyörű és tragikus élettörténetét meséli majd el, bemutatva utolsó napjait is az 1970-es évek Párizsában.

