A Makám 1984-ben alakult és azóta kisebb-nagyobb változásokkal aktívan jelen van a zenei életben. Ezt a hosszú időszakot számos lemez, egyedi est és koncert, hazai és külföldi út jellemzi, a folytonos megújulást pedig Krulik Zoltán képviseli a Makám zenekarban.

Krulik Zoltán, a Makám zenekarvezetője mellett Magyar Bori énekesnő ( Fotó: Krulik Marcell)

Megihlette őt már India, Afrika vagy a Távol-Kelet zenei világa, a balkáni muzsika és a magyar népzene egyaránt.

Örökre eljegyezte magát a szépirodalommal is, így nem idegen tőle, hogy kortárs irodalmi alkotások megzenésítésével is foglalkozzon. Ugyanakkor szigorúan elkülöníti a versek közül azokat, amelyek zenei kíséretet igényelnek, és amelyek önmagukban is tökéletesek, muzsika nélkül. A velünk élő, mai alkotók közül november 25-én Falcsik Mari, Jász Attila, Jónás Tamás, Lackfi János, László Noémi, Szabó T. Anna, Térey János, valamint Tóth Krisztina egyes műveit hallhatjuk majd a Makám Quartet előadásában.

A Makám repertoárjában egyébként már benne van Weöres Sándor vagy a 146 éve született Ady Endre költeményeinek sora is.

Ady válogatott verseivel 2019-ben lepték meg a hallgatóságot, Weöres Rongyszőnyegének Holdfényt vetettem című előadásával pedig még 2015-ben, éppen következő koncertjük helyszínén, a Fonóban. Krulik Zoltán Ady-élménye egyébként egészen az általános iskoláig vezethető vissza, de aztán a középiskolai évek erősítették meg ezt, valamint egy 2018-as felkérés. Végül megszületett a Budapest éjszakája szól című Ady-album.

És ha zenéről van szó, akkor is tudható, hogy a Makám hangzásvilága a melankolikustól a ritmusos-friss dallamokig futva finoman öleli körbe a szövegeket,

legyen szó saját Krulik-dalszövegekről, vagy adott esetben versekről. Ami pedig az előadás kétféleségét illeti, a megzenésített verseket követik majd azok a hangulatos és jól ismert, lassan 40 esztendőnyi termésből válogatott Makám-dalok, amelyeket Magyar Bori énekel majd, Kuczera Barbara hegedűje szól mellette, ezeket egészíti ki Eredics Dávid a fúvós hangszereivel, Varró Zoltán a doboknál, Bata István a basszusgitárnál és természetesen Krulik Zoltán, aki énekel, gitározik, valamint zongorán is játszik.

A magyar nyelv hullámzása, ritmikája és dallamisága van benne a Makám zenéjében.

– vallja Krulik Zoltán.



A tavasszal alakult új formáció több helyütt játszott a Makám Quartettel is, így például a Művészetek Völgyében, a Petőfi Felhő Fesztiválon, a Borostyán Fesztiválon, Pannonhalmán a Bencés Gimnázium Dísztermében majd a Pannónia Stúdióban kezdődött el a lemezfelvétel. A rendhagyó szombat esti koncert bizonyosan minden régi és új Makám-rajongót el fog varázsolni.

Borítókép: A Makám Quartet tagjai (Fotó: Fonó Budai Zeneház)