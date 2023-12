Döme Barbara és Király Farkas, a Tegnap.ma alapítói elmondták, hogy a projekt ötlete a koronavírus-járvány alatt fogalmazódott meg bennük. 2020-ban a széppróza napján indították el Tegnap.ma nevű portáljukat, azzal a céllal, hogy az egész Kárpát-medencét bejárva szerzői felolvasásokat rögzítsenek és hagyjanak az utókorra. Az elmúlt évek alatt kétszáz szerzői felolvasást örökítettek meg Dunaszerdahelytől Brassóig.

A Tegnap.ma nem hagyományos portál, ezen az oldalon kortárs költők, írók maguk olvassák fel a saját alkotásaikat. Amikor kitaláltunk a portált, két cél lebegett a szemünk előtt: egyrészt egy folyamatosan bővíthető adatbázis kiépítése, másrészt pedig bemutatni azokat a kortárs írókat, költőket, akik meghatározták irodalmi életünket

– mondta Döme Barbara, az egyik alapító, majd hozzátette: sok költő és író gyakran jelenik meg a médiában, de úgy gondolják, hogy bőven vannak még, akik legalább olyan minőségben alkotnak, de nem ismerik őket. A kezdeményezésükkel a reflektorfénybe kívánják helyezni pályatársaikat. Hangsúlyozta: a videós tartalommal lehetőség nyílik arra, hogy a kisfilmeken keresztül a fiatalokat is közelebb hozzák az olvasáshoz, a kortárs szerzők írásaihoz.

Így talán könnyebben vezetik rá az embereket arra, hogy levegyék e szerzők köteteit a polcokról

– mondta Döme Barbara.

Döme Barbara és Király Farkas a Tegnap.ma díjátadóján. Fotó: Tóth Gábor

A Tegnap.ma másik alapítója, Király Farkas a Magyar Nemzet kérdésére arról számolt be: nagyon örül annak, hogy pénteken átadhatták a Tegnap.ma-díjat. Kiemelte, hogy számos kulturális folyóirat egyéni, saját díjjal ismeri el a költőket, írókat, drámaírókat, műfordítókat, ami nagyon helyes, az már kevésbé, hogy az irodalomszervezők munkája a háttérben marad. A Tegnap.ma kezdeményezésében ezért olyan díjat alapítottak, amellyel az anyaországi és a határon túli irodalomszerzők munkáját és szakértelmét szeretnék megbecsülni.

Az irodalomszervezők sosem kerülnek a figyelem középpontjában, holott ők azok, akik rendezvényeikkel, szorgalmukkal képesek megszólítani az embereket, a következő generáció tagjait

– nyilatkozta Király Farkas költő, író, műfordító, majd hozzátette, hogy a díjazott személyeket írószervezetek ajánlásával osztották ki. Kiemelte, hogy a Tegnap.ma csapata szerény anyagi díjazás mellett egy kétszáz példányos antológiát is kiadott a két díjazott munkásságából.

Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke a beszédében arról számolt be, hogy annak ellenére, hogy a világunkban egyre kevésbé van okunk ünnepelni, a Tegnap.ma kezdeményezésével új lehetőség kínálkozott erre. Kiemelte, hogy Döme Barbara és Király Farkas kezdeményezése nemcsak figyelemre méltó, hanem főhajtásra is érdemes, ugyanis nagy űrt tölt be a munkásságuk. Időt és fáradságot nem ismerve rögzítik a kortárs írók, költők saját maguk által előadott írásait.

Nem lankadtak le az első kudarcoktól, mertek és mernek új utakon járni

– mondta Erős Kinga, majd a reményét fejezte ki, hogy a már most is értékes kordokumentum fennmarad, s még jelentősebb forrás lesz az utókor számára.

A Tegnap.ma-díjat elsőként Nagy Erika felvidéki magyar író, irodalomszervező, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága titkára vehette át. A díjazott felidézte, hogy az irodalom mindig az első helyen volt az életében, gyermekkora óta falta a könyveket. Annak ellenére, hogy kötetek között nőtt fel, mégis nehezen adta ki az első kéziratot a kezéből. Tárcák, karcolatok, szépirodalmi vonatkozású írások kerültek bele az első kötetébe, melyekben az volt a közös, hogy mindegyikbe beleadta a lelkét.

Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának ügyvezető elnöke a méltatásában kiemelte, hogy az irodalomszervezők fontos szerepet töltenek be, mert különböző intézményeket és embereket kötnek össze. Szolgálatot tesznek az írónak, a befogadónak és mindenkinek, akinek az irodalom a kenyere.

A jó irodalomszervező lételeme a mozgás: mindent mozgásban tartani. Nagy Erika ilyen irodalomszervező

– emelte ki Hodossy, majd hozzátette, hogy a díjazott képes tabukat dönteni és a legnehezebb témához is hozzányúlni.

A Magyar Írószövetség javaslatára Zsille Gábor költő is átvehette a Tegnap.ma díját sokoldalú irodalmi, szerkesztési és műfordítói tevékenységének elismeréseként. Zsille Gábor a beszédében arról szólt? nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy elsőként kaphatta meg e kitüntetést.

Az a jó ebben a díjban, hogy a barátaimtól kapom. Természetesen egy állami díjat is jó érzés átvenni, de külön öröm azt a barátainktól megkapni!

Elmondta, hogy mindig közösségi alapon gondolt az irodalomra, úgy látja, hogy a magyar irodalom képviselői egymás mellett menetelő zarándokok, akik egy közös szakaszt járnak be a pályájuk során.

A Tegnap.ma díjátadójának második felében Nagy Erika és Zsille Gábor műveiből Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek olvastak fel, a Török Testvérek trió pedig népdalokat és megzenésített verseket adott elő.

Kötet a díjazottak írásaiból. Fotó: Tóth Gábor



A díjazottak munkáiból kiadott limitált példányszámú válogatáskötet – Nagy Erika: Szellemjárat és Zsille Gábor: Emlékkapszula – pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

Borítókép: A Tegnap.ma első díjátadó rendezvénye Budapesten (Fotó: Tóth Gábor)