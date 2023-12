Odafigyelés és támogatás: jótékonysági koncert a Mozgásjavító Óvoda gyermekeinek segítésére

Művészi küldetés nevelni és megmutatni a szépet

Kendi Lajos operaénekes nevét már második éve megtaláljuk a fellépők névsorában. Lapunknak elmondta, hogy már jóval ezelőtt tudott a kezdeményezésről, ám tavaly végre sikerült a többi elfoglaltsága időpontjával összeegyeztetni a koncertet. Mint mondta, egészen meghatotta a tavalyi esemény: – Az, hogy a zenével olyan dolgokat lehet létrehozni, amelyek másoknak jót tesznek, mind lelkileg, mind fizikailag rendkívül inspiráló. Ezért elhatároztam, hogy amikor csak lehet, részt fogok venni a Banai Sára által életre hívott jótékonysági koncerten – fejtette ki az operaénekes. Hozzátette, hogy az az élmény, amelyben része volt, lelkileg és emberileg is elkíséri:

Ebben az is benne van, hogy látjuk a gyermekek arcán a boldogságot, az örömöt, amikor ők kerülnek a középpontba, amellett, hogy számukra fontos programokra, eszközökre gyűjtjük adományokat. A bármilyen okból hátrányos helyzetű gyermekek szemében látni a ragyogást, számomra katarzis volt

– magyarázta a művész. A műsorra rátérve úgy fogalmazott, hogy igyekeznek olyan zenei csemegét nyújtani a közönségnek, s köztük a gyermekeknek, amely nem feltétlenül része a mindennapjainknak. Amikor a motivációról kérdeztük, az operaénekes a művészek küldetéséről beszélt: – Úgy vélem, a művészeknek van egy nagyon szép és fontos küldetésük is, mégpedig az, hogy neveljenek, megmutassák a szépet. Az adventi időszak – mint az önreflexió és a megtisztulás ideje – lehetőséget kínál arra, hogy mélyebb érzelmeket közvetítsünk, s ezáltal közelebb hozzuk a közönséget is mind a zenéhez, mind az ünnepi készülődés lelkiségének megértéséhez – fejtette ki az operaénekes. Elmondta azt is, hogy céljuk, hogy támogatást nyújtsanak mindazoknak, akiknek szükségük van a törődésre és az odafigyelésre.

– Ezzel a koncerttel a zenén keresztül szeretnénk támogatni azokat a gyerekeket, akiknek valóban szükségük van segítségre. Ez ugyanakkor egyfajta karácsonyi ajándék magunknak is – jelentette ki Kendi Lajos.

2021 óta a Mozgásjavító Óvoda számára gyűjtenek a jótékonysági koncerten. Fotó: Kaiser Ákos

A közös ének ereje

Banai Sára operaénekes lapunknak elmondta, hogy 2015-ben fogalmazódott meg benne, hogy szeretne valamit tenni a beteg gyermekekért. S bár akkoriban még nem foglalkozott intenzíven a kisebbekkel, érezte, hogy az énekléssel sokat tudna segíteni. – Így szerveztem egy jótékonysági koncertet, amelynek bevételeit olyan intézmények támogatására fordítottuk, amelyek beteg gyerekeket segítenek – magyarázta. A koncepcióról mesélve elmondta, hogy elhatározta, minden évben meghívja néhány zenész kollégáját, barátját, hogy együtt folytassák ezt a szép hagyományt. Ők pedig örömmel csatlakoznak a nemes ügyhöz.

Az évek során támogattuk a Bethesda Gyermekkórházat, a Heim Pál Gyermekkórházat és a bohócdoktorokat is. Csupán két évben maradt ki a koncert, az egyik a veszélyeztetett terhességem, a másik pedig a koronavírus-járvány miatt

– tért ki Banai Sára arra, mikor melyik intézmény, szervezet javára gyűjtöttek.

2021 óta azonban a Batthyány-Strattmann László Óvodai Alapítvány kapja a támogatást, melyet a Mozgásjavító Óvoda gyermekeinek fejlesztésére fordít.

– 2021 óta ez a kezdeményezés számomra még inkább személyes kötődésű, mivel családom szoros kapcsolatban áll a Mozgásjavító Óvodával, és láthatom, milyen fantasztikus munkát végeznek – avatott be a művész a döntés hátterébe, majd hozzátette, hogy közel tíz éve fordult a beteg gyerekek felé:

Ez azért is érdekes, mert mostanra értettem meg, hogy miért volt bennem már akkor ez a gondolat. A testvérem kisfia a Mozgásjavító Óvodába jár, ahol a pedagógusok egészen különleges, lelkileg és fizikailag is kivételes munkát végeznek, és sajnos még nincs számukra megfelelő támogatás. Az az összeg, amit az adventi időszakban gyűjtünk, nekik egy évre elegendő lehet arra, hogy különböző programokat szervezzenek a gyerekeknek, és ha szükséges, akkor eszközöket is vásároljanak. Azaz a támogatás az intézmény napi működését segíti

– fejtette ki a művésznő.



A zene gyógyítja a lelket

– Hamar elköteleződtem az opera műfaja mellett, és hiszek abban, hogy a zene gyógyítja a lelkeket. A gyerekekkel való foglalkozás számomra különösen fontos, függetlenül attól, hogy egészségesek vagy betegségben érintettek-e – mesélte Banai Sára. Hozzátette, hogy az adventi koncertek összehozzák a közösséget:

Olyan pillanatokat tudunk megidézni, amelyek lelki békét és átlényegülést hoznak a hallgatóságnak, segítve mindenkit emelkedett hangulatba kerülni az adventi időszakban. A hétköznapokban sokat foglalkozom azzal, hogy hogyan ismertethetjük és egyben szerettethetjük meg a klasszikus zenét a fiatalabb generációkkal. Ez a karácsonyi koncert is egy alkalom arra, hogy akár nehezebb operarészleteket is előadjunk, egy rövid magyarázattal könnyebben befogadhatóvá téve azokat

– magyarázta az operaénekes.

Az opera és a karácsonyi slágerek jól megférnek egymás mellett

A Pozsonyi úti református templomban december 21-én 18 órától a népszerű oratórium- és operarészletek, valamint ismert karácsonyi énekek is felcsendülnek majd. Banai Sára elmondta, a közreműködőkkel közösen állították össze a műsort a szívüknek legkevesebb művekből, de figyelembe vették a közönség igényeit is.

Az ingyenes jótékonysági koncert idei fellépői között köszönthetjük az ötletgazda és Kendi Lajos mellett Gábor Audrey, Fodor Beatrix, Keszei Bori, Krum Enikő, Keönch László Farkas, Tóth Balázs, Medveczky Balázs és Katona Anikó művészeket. Sőt, Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész is csatlakozott a nemes kezdeményezéshez.

A jótékonysági koncert többéves sikere jól példázza, hogy aki tenni szeretne, az elhivatottsággal és önzetlenséggel tud is. A művészek ugyanis nem mozdulnak ki a komfortzónájukból, azt adják a közönségnek, amit az év minden napján: a zenét, a lelküket. De ez az adventi időszakban olyan töltettel bír, amely az általuk segíteni kívánt gyerekeket elkíséri a következő karácsonyig.

„Megtisztelő adományaikat köszönettel fogadjuk a helyszínen elhelyezett ládában, vagy »Adventi koncert« közleménnyel, a Batthyány-Strattmann László Óvodai Alapítvány számára indított utalás formájába” – írják a szervezők.



Borítókép: Pillanatkép a tavalyi jótékonysági koncertről (Fotó: Kaiser Ákos)