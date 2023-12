Mi van a fejekben? Mi van a zenében?

A dalszövegek nagyon fontosak műfajtól függetlenül is. Bármilyen zenéről legyen szó, egy jó dalszöveg sokkal jobbá tudja tenni az adott zenét, és ez fordítva is igaz. Amikor magyar zenét hallgatok, legyen az akármilyen jó, ha rossz szöveggel hallom vagy rossz prozódiával, rossz nyelvtannal, a világból ki lehet vele kergetni, akkor is, ha a világ legjobb gitározása van benne.