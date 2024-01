Ruszalka története elevenedik meg az Operaházban

Maga a zene is mesebeli, misztikus hangulatot tükröz egyebek mellett a víz fodrozódását remekül megjelenítő hárfának köszönhetően, amit kiválóan egészít ki és erősít fel az előadás látványvilága. A Zoób Kati által alkotott mesés, hol szecessziós, hol art deco stílusjegyeket mutató jelmezek és a Szendrényi Éva tervezte díszlet is kettősséget tükröz. Az első és a harmadik felvonásban a tó világát idéző, örvényt ábrázoló spirál mellett a lekerekített formák, a fehér, kék és ezüstös színek is a vízi világra utalnak.