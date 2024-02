– Nem könyv, hanem mérföldkő, a magyar, és talán az arab irodalomtörténet mérföldköve – hangzott el a Balassi Bálint-emlékkard átadásának 28. ceremóniáján a Központi Papnevelő Intézet dísztermében. Szalai Katalin, a Kairosz Kiadó vezetője a Gondolának nyilatkozott.

Molnár Pál újságíró, a díj alapítója beszédet mond, kezében Abdallah Abdel-Ati Abdel-Szalam Mohamed Al-Naggar egyiptomi arab műfordító frissen megjelent Balassi-kötete a Balassi Bálint-emlékkard átadásán 2024. február 14-én. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

– A Kairosz Kiadót régi szálak fűzik mind Balassihoz, mind pedig Balassi kardtársaihoz, és nem utolsósorban a díj kitalálójához, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökéhez, Molnár Pálhoz. Már 2001-ben, majd 15 év elteltével, 2016-ban megjelentettünk egy-egy antológiát a Balassi-kardot elnyerő költők és műfordítók műveiből.

Akkor még csak egy-egy költemény idegen nyelvű változatának közlésére vállalkoztunk, majd 2022-ben Toll és szablya címen Czipott Péter, az akkor díjazott, Kaliforniában élő műfordító Balassi-fordításait öntöttük könyv formába két nyelven, összesen 38 verset tartalmazott a kötet a tanulmányokon kívül. Büszkék vagyunk arra, hogy már ennek a kötetnek is a kiadója lehettünk, hiszen az eladott vagy eladható példányszámon messze túlmutat az ilyen jellegű könyvek értéke – fejtette ki a kiadóvezető.

Arra a riporteri kérdésre, hogy a műfordító, a kairói Abdallah Abdel-Ati Abdel-Szalam Mohamed Al-Naggar hogyan segítette e különleges kihívás megválaszolását, Szalai Katalin elmondta, hogy a feladat nem volt könnyű, hisz az elsősorban latin betűkre kitalált, Magyarországon használatos tördelőprogramok nem igazán szerették az arab nyelvű szövegeket.

– Abdallah amellett, hogy mellesleg lefordított 29 Balassi-verset arab nyelvre, nagy segítségünkre volt a könyv formába öntésében is. Elakadt a szavunk, amikor az egyiptomi műfordító az első tördelt változatunkra azt üzente Németh Ilonának, az ugyancsak vállalkozó kedvű tördelő munkatársnőnknek, hogy legyen szíves egy szebb arab betűtípust választani, mert az általa alkalmazott betűket az arab olvasók nem annyira kedvelik. Mit is mondjak… nagy levegőt vettünk, és ettől fogva Abdallah beállt a kiadó műszaki szerkesztői közé, segítségével megoldottuk a legnehezebb feladatokat is – mesélte a kiadvány megjelenésének történetéről Szalai Katalin.

