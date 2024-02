Elkezdődött a jegyértékesítés a 11. MITEM-re

Sztárrendezők Budapesten

Diana Dobreva bolgár rendező első sikerét 2006-ban Médeia előadásával aratta, amit később Avignonba is meghívtak. A vizuálisan lenyűgöző Odüsszeusz című előadását Európai Odüsszea 2019. Az utazó ember című projekt keretében hozta létre Plovdivban, az Európa kulturális fővárosa program részeként. „Azt a fényt kerestük, amelyet Odüsszeusz követett. Az utazás Pénelopéhoz, élete szerelméhez Odüsszeusz számára igazából utazás önmagához” – mondja Diana Dobreva, a MITEM nyitóelőadásának rendezője.

A színházi olimpia megálmodója, Theodórosz Terzopulosz a kortárs klasszikus, Beckett Godot-ra várva című darabját rendezte meg tavaly Olaszországban.

Beckett műve „a világ romjain” játszódik, egy hozzánk többé-kevésbé közeli jövőben, amelyben begyógyulatlan minden jelenlegi és múltbeli seb. „Az emberi létnek e határán melyek a lehetséges minimumfeltételei az élhető, emberhez méltó élet újraindításának?” – teszi fel a kérdést a görög rendező. Terzopulosz tanítványa, Szavvasz Sztrumposz görög társulatával Csehov Sirályának rejtett összefüggéseit kutatja.

Rimas Tuminas litván rendező előadásai mindig nagy sikert arattak Budapesten, Tel-Avivban a Gesher Színházban is visszatérő vendég.

Tuminas nagy témákat, klasszikus műveket szenvedélyes színpadi vízióként állít színpadra, Izraelben az Anna Kareninát rendezte meg.

„Annát egydimenziós lény helyett minden nőtípus megtestesítőjének látom: egyesíti magában a gyengéd anyát, a házsártos feleséget, a végletekig féltékeny szeretőt; másokkal nagylelkű, kedves, közben mohón féltékeny nő, fény és sötétség, a fájdalom és a gyönyör elválaszthatatlan a személyiségében” – mondja a rendező. A világhírű spanyol drámaíró, Juan Mayorga sok más irodalmi díj után 2016-ban elnyerte az Új Színházi Realitások Európai Díját. María Luisa című művével mutatkozott be a La Abadía színház művészeti vezetőjeként 2023-ban.



A magyar–török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója

A török–magyar kulturális évadhoz csatlakozva két török előadás is látható lesz a MITEM programjában.

Isztambulból a Háború és béke színpadi adaptációját hozzák a Budapesten is jól ismert Alekszandar Popovszki rendezésében. Tolsztoj művének problémafelvetése ma is aktuális: véres történelmi időkben az egyéni döntések tere beszűkül, a szabadságvágy feloldódik a közösségi moralitásban. Ankarában februárban lesz a bemutatója az Anyaállam (Devlet Ana) című előadásnak, ami az egyik legfontosabb török történelmi regény, Kemal Tahir műve alapján készül. Az előadás a török nép küldetését, lelki alkatát, valamint az államiság gyökereit tárja fel és mutatja be, méltóképpen illeszkedve a török– magyarkulturális évad programjába, amelynek keretében a Török Köztársaság megalakulásának és a török–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a két ország.

A Nemzeti Színház a Körhinta előadással az Antalya Nemzetközi Színházi fesztiválon lép fel májusban a török–magyar évad keretében.



A 10. Színházi Olimpián a nagysikerű Madách-projektben a grúz színművészetis hallgatók egészen kiugró teljesítményét nyújtották a madáchi Tragédia űr jelenetében.

A fiatal alkotópáros Tata Tavdishvili és Tato Geliashvili akkor elhatározták, hogy Tbilisziben ezen a tavaszon a Shota Rustaveli Színház és Film Állami Egyetemen a teljes Az ember tragédiáját bemutatják önálló kortárstánc-produkcióként és bemutatják Budapesten is.

Avtandil Varszimasvili, az egyetem professzora, a rendezők tanára pedig a Liberty Színház nemrég számtalan elismerést kapott előadását hozza el a Nemzeti Színházba. A lovakat is lelövik, ugye? című produkció az ismert regény és film alapján íródott. A maratoni táncverseny, a „maraton” mai életünk arca, keserű látleletet ad a modernségünkről, mindennapjainkról.

Újra visszatér a színházi találkozóra a Kassai Állami Színház is, az Anne Frank naplója alapján készült modern táncelőadással, méltó mementóként a holokauszt 80. emlékévben. A Mazsit Gafuri Baskír Állami Akadémiai Drámaszínház pedig névadójának, a baskír irodalom klasszikusának, Mazsit Gafurinak egyik ismert műve alapján készült előadással érkezik. A Kitagadottak című előadás a közösség és az egyén tragédiájára fókuszál, amelynek középpontjában az esendő emberi természet áll.

A 11. MITEM teljes programja ITT található.

Borítókép: Jelenet a Rimas Tuminas rendezte Anna Karenina című előadásból (Forrás: Mitem.hu)