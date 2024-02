Ezreket vonz a dokumentumfilm valósága

Egy jó dokumentumfilm-fesztivál nemcsak empátiára nevel, hanem rádöbbent arra, hogy mennyire töredékes a tudásunk a világról, milyen kevéssé ismerjük szűkebb és tágabb környezetünket. Az idén tizedik alkalommal megtartott Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál (BIDF) sikere azt mutatja, hogy tömegek igénylik a valóság megismerését, szeretnék azt mélységében és hitelességében látni. Sós Ágnes (Szerelempatak, 2013) dokumentumfilm-rendező, a fesztivál alapító igazgatója a Magyar Nemzetnek azt mondta, a találkozó tízéves története alatt a filmekből azt látja:

a világban egyre kisebb az emberi szabadság, az emberiség sajnos nem előre halad.

Telt házas vetítések voltak idén is. Forrás: BIDF.hu

Az idén kiválasztott negyvenöt film alkotóinak kétharmada eljött Budapestre, a fesztivál kezdettől meghívja és vendégül látja az alkotókat. Az alapító elmesélte, a magyarok vendégszeretete szájról szájra terjed. – Az egyik amerikai rendező mondta idén, hogy amikor a szakmában szóvá tette, hogy idejön, akkor a kollégája közölte:

A világ legjobb dokumentumfilm-fesztiváljára mész, a magyarok pedig ritka jó vendéglátók! Nagyon jó nekünk ezeket hallani

– fogalmazott Sós Ágnes. Érdeklődésünkre beszélt arról is, hogy idén több film szólt a félretájékoztatásról, a hatalmi túlkapásokról, az elnyomottságról, az erőszakról (Kiáltvány a gyermekekért), a demokrácia hiányáról (Lazaro és a kollaboráns cápa), a természetvédelemről, de személyes történeteken át láthattuk az orosz–ukrán háborút, az izraeli–palesztin konfliktust is. Az izraeli háború kapcsán versenyen kívüli filmeket vettek elő, és szintén nem a versenyszekcióban az utóbbi tíz év magyar filmjeiből is vetítettek egy válogatást. Mint az eddigi években, úgy most is nagyon erősek voltak a személyes, egyéni történetekre épülő munkák a szemlén.

Díjazták az Oscar-jelölt filmet is. Forrás: BIDF.hu

Arra a kérdésre, hogy volt- e tíz év alatt olyan film, ami a leginkább tematizálta a közvéleményt, Sós Ágnes a cseh Csapda a neten című alkotást (rendező: Barbora Chalupová, Vít Klusák) említette, amely az online térben történő szexuális abúzusról szól.

Hatalmas utat járt be, több tízezer diák látta, hogy ragadozók, frusztrált férfiak hogyan vetik rá magukat egészen fiatal áldozatokra a neten.

Közel tízezren nézték a fesztivál különböző helyszínein a filmeket, köztük ezer diák húsz gimnáziumból volt kíváncsi arra, hogy a mai dokumentumfilmesek hogyan beszélnek művészi erővel az igazságról. A találkozó nem ér véget: ahogyan évek óta mindig, úgy idén is rendszeresen vetítenek Budapesten a Bem Moziban és több nagyvárosban a válogatott filmekből.