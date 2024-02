Szabó Magda lányregénye ezúttal balettelőadásként kel életre

Az 1970-es megjelenése óta töretlen népszerűségnek örvendő, számtalan feldolgozást megélt klasszikus mű ezúttal a tánc nyelvén szólítja meg a közönséget. A kalandos lányregény nemcsak Gina felnőtté válásának útját követi végig, de a második világháborúnak az egyén életére gyakorolt hatását is bemutatja. Az előadás főszereplője Vitay Georgina, az elkényeztetett pesti lány, akit apja, a tábornok a háború fenyegetései miatt internátusba zárt, elszakítva ezzel a külvilágtól.

A történet Gina felnőttá válását is bemutatja. Fotó: Csapó Balázs

A belső monológokra építő, drámai fordulatokban gazdag történetre Szöllősi Krisztina koreográfus, a Győri Balett próbavezető asszisztense készített táncelőadást, aki ezzel a koreográfiával mutatkozik be a győri közönség előtt – tájékoztatja az olvasókat a Kisalföld.hu.

A megjelent írás arra is emlékeztet, hogy Gina – akit Marjai Lili Anna alakít – először nem tud beilleszkedni a szigorú szabályokat elé állító intézményben, még lánytársai is kiközösítik. Egy meghiúsult szökési kísérlet után megtudja, hogy apja, csak az ellenségeitől akarja ily módon megvédeni. A kamasz ezen a ponton felnőtté válik, azonban ezután is rengeteg fordulat övezi az életét.

A könyv és az előadás fő motívuma és rejtélye a kertben álló szobor, Abigél. Az internátus lakói kérésekkel fordulnak Abigélhez, azonban a szobor mögött König tanár úr áll, hogy mindenkinek segítsen.

Mint írják, az új premierre akkora az érdeklődés, hogy az első három előadásra már az összes jegy elkelt. A Győri Balett táncosai túl vannak az első színpadi próbán, így már az új díszlettel is megismerkedhettek. A bemutatóig lázasan próbálnak, hogy a megszokott minőséget tudják hozni közönségüknek. Szöllősi Krisztina dinamikus koreográfiát álmodott meg, melynek utolsó pontosításai, finomhangolásai zajlanak. A koreográfus elmondása szerint úgy érzi, nagy most rajta a nyomás az első bemutatkozás előtt, de kiváló a közös munka a győri táncosokkal. Alkotóként igyekszik a regényt egy másik dimenzióba emelni a darabbal, melynek díszletébe egy asztalokból épített különös konstrukció is bekerül majd – olvashatjuk a Kisalföld.hu oldalon.

Borítókép: Pillanatkép a készülő előadás próbájáról (Fotó: Csapó Balázs)