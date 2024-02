Világszerte sikereket aratnak a Győri Balett művészei

Mint mondta, Markó Ivántól kapott örökségnek tekinthető az, hogy a Győri Balett Magyarország tánctársulatainak egyik zászlóshajója, amely nemcsak idehaza, de nemzetközi szinten is képviseli a magyar táncművészetet és Győr városát. – Az otthonunknak tekinthető Győri Nemzeti Színház mellett nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben a hazai és külföldi vendégszereplések, turnék is. Így nagy örömöt jelent, hogy egy éven belül immár két meghatározó szerepű külföldi teátrumban is felléphettünk. Legutóbb Dél-Amerika egyik legjelentősebb színházában, a Teatro Mayorban szerepeltünk azzal az Anna Karenina-feldolgozással, amelyet az itthoni közönségünk is rendkívül szeret.

Mind a négy bogotái előadást álló vastaps és hangos ováció kísérte. Azon a színpadon adhattuk elő a produkciónkat, ahol többek között a Bejár Balett vagy a Monte-Carlo Balett, nemrég pedig a londoni Királyi Balett és a holland Nederlands Dans Theater művészei is felléptek. Most pedig a Győri Balettet hirdették hatalmas betűkkel az óriásplakátok. Kimondhatatlan öröm és megtiszteltetés volt, hogy ebbe a rangos sorba mi is beállhattunk. Ráadásul a Teatro Mayor vezérigazgatója is hangsúlyozta, hogy ők csak a legjobbakat hívják meg. A közönség állótapsos ovációja mellett ez is rendkívül fontos visszajelzés volt számunkra. Megtapasztalni azt, hogy egy tőlünk minden szempontból nagyon távoli kultúrában is értékálló az a művészet, amit képviselünk, mindig szívet melengető érzés

– osztotta meg gondolatait Velekei László balettigazgató.

Velekei László, a Győri Balett igazgatója. Fotó: Kurucz Árpád

A beszélgetésben arról is szó esett, hogy mik azok az időtálló értékek, amelyekkel idehaza és világszerte sikerül meghódítaniuk a közönséget. – Számunkra egyrészt kiemelkedően fontos a táncszínházi forma megőrzése. Másrészt pedig már lassan 45 éve azt az ars poeticát valljuk, hogy a művészetünk csakis a közönséggel együtt válhat teljessé. Legyen szó akár szimfonikus, akár cselekményes balettről, ezt a hitvallást mindig szem előtt tartjuk. A repertoár összeállításakor is több fontos szempontot veszünk figyelembe. Egyrészt ott van a TánciTánci programunk, amellyel a legkisebbeket szeretnénk megszólítani, például a Maszkabál előadásunk keretében. Ebbe a programba tagozódik be a „mini balettünk”, ahol a legkisebbeket tanítjuk balettozni. Emellett ott van a Fiatalok a fiatalokért programunk, amellyel a középiskolásokat és az egyetemistákat szólítjuk meg. Ebben a kísérletező jellegű, leginkább szimfonikus darabok mellett ott vannak az olyan cselekményes produkciók is, mint például a Szabó Magda regényéből készült Abigél, amelyet február 28-án mutatunk majd be a Kisfaludy teremben Szőllősi Krisztina koreográfiájával. Ez egy rendkívül izgalmas előadás lesz, amely összeköti a műfajokat, a korosztályokat, és átnyúlik egy kicsit a zászlóshajónk, a Nagyszínpad felé, ahol már komplexebb produkciókkal szólítjuk meg a közönségünket. Ott van például az Anna Karenina vagy A skarlát betű: mindkettő olyan történet és olyan klasszikus mű, amelyhez szinte mindannyiunknak kötődnek előzetes befogadói élményei, most mégis új szemmel tekinthetünk rájuk, új rétegeik tárulnak fel – hangsúlyozta az igazgató, aki repertoárjuk összeállítása kapcsán is megosztott néhány gondolatot. – Sokszínű a palettánk, hogy minél szélesebb közönségréteg igényeit ki tudjuk szolgálni. Jelenleg tizennyolc produkciót játszunk, mindezt úgy, hogy szinte folyamatosan mozgásban, úton vagyunk. A következő közel négy hónapra például csaknem hatvan meghívásunk van, ami extrém igénybevételt jelent a táncosok számára – fejtette ki Velekei László, aki arról is beszélt, miért tartják fontosnak a Győri Balettnél a gyermekek jelenlétét.

Egyrészt a jövőnk a gyerekek által formálódik, tehát mindenképpen nagy hangsúlyt fektetünk a megszólításukra. A másik oldalról pedig ez egy nagyon nehéz és nem igazán családbarát szakma. Az elmúlt tíz évben mégis az összes kismama visszatért hozzánk, és kitűnően táncolnak, a világ bármely színpadán megállják a helyüket. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon sok gyerekdarabot alkotunk meg, hiszen a saját gyerekeink válnak a tesztközönségünkké, és ezek az energiák így egy picit visszaforognak, minden szempontból feltöltik a társulatot. Friss impulzusokat adnak

– fejtette ki Velekei László, kiemelve: ugyanígy hangsúlyt helyeznek arra, hogy az előadásaikban legyenek gyermekszereplők. – Ilyen szempontból is figyelmet fordítunk a felnövekvő generációra, ezért szoros az együttműködésünk a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskolával. Azt tapasztaltam, hogy azok, akiket már gyermekként „megfertőz” a művészet, többnyire ott is ragadnak a pályán – zárta gondolatait a balettigazgató.

Borítókép: Bogotában is hatalmas sikert aratott a társulat (Forrás: Győri Balett)