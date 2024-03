Érdekelte az anatómia, ezért táncművész lett

Rudisch Boglárka arra a kérdésre, hogy volt-e olyan pillanat, amire úgy emlékszik, hogy a pálya felé vitte, elmondta, hogy nem emlékszik ilyenre, sem arra, hogy látott volna egy olyan darabot, ami meghatározta volna, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Általános iskolában atletizált, mellette kezdett társastáncolni.

Rudisch Boglárka és Andrej Potapov a soproni Petőfi Színház Stabat Mater balettelőadásán. (Forrás: Kisalföld/Máthé Daniella)

– Izgalmas, hiszen úgy tartják, minden tánc alapja a balett. Én is azért iratkoztam be később balettra, hogy a társastáncban fejlődni tudjak. Amikor elvégeztem az általános iskolát és választani kellett, milyen középiskolába menjek, végül két helyre adtam be a jelentkezésemet: Győrbe és Pécsre felvételiztem táncművészeti középiskolákba. Győrbe kerültem – onnan pedig már egyértelmű volt, hogy táncolni szeretnék – emlékezett vissza az indulásra a táncművész.

Elmondta, hogy bár a mozgás szeretete mindig motiválta, voltak nehezebb pillanatai. Amikor Sopronban dolgozott, felmerült benne, hogy egyáltalán van-e helye a táncnak az életében. Ez nem az ottani társulathoz volt köthető, velük nem volt semmilyen probléma, csak azt érezte, hogy változásra van szüksége.

– Egy ideig gondolkodtam, hogy továbbra is a tánccal szeretnék-e foglalkozni, vagy elindulok valamilyen más irányba – az is mozgás lett volna –, ami a testtel kapcsolatos. Nagyon érdekel maga az emberi test, az anatómiában például szívesen elmélyültem volna. Ebben az időszakban egy barátnőm elvitt a PR-Evolution Dance Company próbatáncára. Utóbbi találkozás olyan jól sikerült, hogy azt követően Nemes Zsófia, az együttes vezetője felajánlott egy szerződést – azóta úgy érzem, soha nem tudnám abbahagyni a táncot – jelentette ki örömmel a művész, aki felelevenítette, hogy

májusban került Budapestre, június közepén pedig már megvolt az első bemutató Debrecenben, amiben részt vett.

– Ez egy teljesen új darab volt, a Szinergia, amely három kisebb etűdből állt – ezeket három különböző koreográfus készítette. Mély vízbe kerültem, de nagyon szerettem volna bizonyítani. A Szinergián belül Nemes Zsófia koreografálta az Omegát, itt kezdtünk el közösen dolgozni. Észrevettem, hogy hamar egy nyelvet tudtunk beszélni, és hogy jó közösségbe kerültem. A bizalom szintén hamar kialakult köztünk. Nagyon sokat segítettek abban, hogy megtaláljam a helyem – emlékezett vissza a kezdetekre Rudisch Boglárka. Elmondta azt is, hogy akkor független, kiemelt társulatként működtek Budapesten, de egy idő után egyre nehezebb volt ott érvényesülniük, nem tudtak olyan gyakran játszani, mint amennyire szerettek volna, ezért költözött az együttes vidékre. A PR-Evolution Dance Company jelenleg a Csokonai Nemzeti Színház tánctagozatát adja.

– 2023 augusztusában érkeztünk, szeptembertől indultunk. Teljesen új csapatot kellett felépíteni. A társulat tagjai döntően külföldiek, ezért angolul dolgozunk, angolul beszélünk egymás között – mesélte a táncművész.

Kortárstánc

A kortárstánc elnevezés egy összetett és átfogó technikát jelöl, amely olyan, a XX. században kialakult különböző technika- és stílusrendszerekre épít, mint a Graham-, a Limón- és a Cunningham-technika. Mozgásanyagába és szemléletébe beépíti a „Release” (ellazulás) technika, az improvizáció és a kontakt improvizáció elveit, gondolatait, szempontrendszereit és gyakorlatait. Alapgondolata a test természetes irányvonalainak használata, a gazdaságos energiahasználat, a széles és választékos mozgásrepertoár és a test mozgáslehetőségeinek kiaknázása. Sajátossága, hogy dinamikusan változik és képviseli az adott kor táncnyelvezetének irányvonalait, kapcsolatban van a kortárs művészet egyéb területeivel és fejlődésében teret ad egyéni gondolatoknak, irányoknak. A táncosok felfedezhetik a test természetes és sajátos mozgáslehetőségeit, és ezeken keresztül testismeretre és testtudatra tehetnek szert. Tágítja a fizikai mozgásos képességek határait, ösztönzi az önálló gondolkodást és munkavégzést, elősegíti a kreativitás fejlődését, kialakítja és fejleszti a tánc és az egészséges életmód kapcsolatán alapuló életvitelt. A kortárstánc művelői megélik a társművészetekkel kapcsolatos kreatív alkotó folyamatot, és megtalálják a tánckifejezés egyéni útjait. (Tánc.hu)

Borítókép: Rudisch Boglárka és Ruszlan Szojengosev a soproni Petőfi Színház Stabat Mater balettelőadásán (Forrás: Kisalföld/Máthé Daniella)