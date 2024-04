A hazai rockélet sztárjai emlékeznek Tunyogi Péterre

Tunyogi Péter – aki 1979-ben Vikidál Gyulát váltotta a fronton – a P. Mobilban lett népszerű, országos hírű énekes, amelynek első hivatalos lemezei is az ő hangján szólalnak meg. Öt év külföldi vendéglátós zenélés után visszatérve megalakította saját formációját, a Tunyogi Bandet, amelynek koncertjein főként P. Mobil-dalok hangzottak el. A zenekar az Örökmozgó feléledését követően sem szüntette be működését, ami a frontember kiválásához vezetett. Az 1997-től két eltávozott P. Mobil-taggal is megerősített korábbi csapat Tunyogi Rock Band (TRB) néven folytatta a zenélést, a nevezetesebb P. Mobil-dalok mellett saját szerzeményekkel is jelentkeztek. Tunyogi Péter súlyos betegsége miatt a nevét viselő társulat nélküle folytatta tovább működését, majd az énekes 2005-ös visszatérésétől (miután korábbi, saját együttesével megszakadt az együttműködés) több kísérletet tett a P. Mobilt megelőző formációjának felélesztésére. Utolsó felvétele a kecskeméti Időgép zenekarral Tunyogi Band név alatt készült (Szemben a széllel).