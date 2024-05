Mozizzuk át az éjszakát!

Művészmoziba járni semmihez sem hasonlítható, összetett kulturális élményt jelent. A filmek nyújtotta szórakoztató kikapcsolódás és feltöltődés ilyenkor gyakran kiegészül a vetítéshez kapcsolódó, közösségi élmény által nyújtott tapasztalatokkal, tartalmas eszmefuttatásokkal, izgalmas baráti beszélgetésekkel. Ezek a helyek oázisként várnak bennünket a hétköznapok szürke sivatagában. Az Art mozik éjszakája pedig egy olyan különleges alkalom, amikor mindezt a katarzist még fokozottabban, többszörösen is átélhetjük.

Idén a Corvin mozi is csatlakozik az Art mozik éjszakája helyszíneihez. Fotó: MTVA/Róka László

A művészfilmek varázsa

Mint arra a Mediaworks stábjának adott interjúban Kovács Gellért filmkritikus is felhívja a figyelmet,

ezeknél a filmeknél elsősorban nem a magas nézettségszámot tartják szem előtt az alkotók. Sokkal lényegesebb szempont a művészi érték.

Ennek megfelelően a sikert a művészfilmek – vagy ahogy a „filmszerészként” ismertté vált kritikus nevezi őket, szerzői filmek – esetében leginkább a díjakkal mérik. Mint arra Kovács Gellért rámutat, az számít igazán, hogy a filmtörténetben milyen helyet talál magának egy-egy ilyen alkotás. Képes-e a szerző vele új formanyelvet alkotni, mutat-e valami olyat, amit korábban más nem tudott.

A filmkritikus a beszélgetés során emellett arra is kitért, hogy művészmoziban járni, szerzői filmet nézni manapság divat. Húsz-harminc évvel ezelőtt is az volt, de akkoriban élt egyfajta „garbós-tarisznyás bölcsész” kép ezeknek az alkotásoknak a közönségéről. Mára ez a sztereotípia már eltűnt az emberek fejéből. Kovács Gellért az interjúban a kommersz mozik és a művészfilmek közötti különbségekkel kapcsolatos gondolatait is megosztotta. Meglátása szerint

a kommersz film egy kicsit úgy működik, mint egy gyorsétterem: rövid időn belül jóllakunk, megkapjuk azt, amire várunk, és utána nagyon gyorsan el is felejtjük az egészet. A szerzői filmeket ezzel szemben sokkal inkább az jellemzi, hogy nem tudjuk őket otthagyni a moziteremben. Haza kell vinnünk magunkkal őket, gondolkodni kell rajtuk, és még napokig ízlelgetjük, emésztgetjük a hatásukat.

Az Art mozik éjszakájának programjai

Az idén immár tizenharmadik alkalommal megvalósuló Art mozik éjszakája számos ilyen tartalmas, ínyenc filmcsemegét kínál a közönségnek.

A rendezvény keretében például számos zenés alkotást is vetítenek, és még az országos bemutató előtt műsorra kerül Az arcuk mindig előttem lesz című francia dráma.

De olyan, már korábban bemutatott, nagy sikerrel vetített alkotások is várják a közönséget, mint az Érdekvédelmi terület, A szenvedély íze, a Parasztok, a Smoke Sauna Sisterhood vagy az Oscar-díjas Oppenheimer.

Emellett egyéb Oscar-díjra jelölt filmek, köztük az Előző életek című amerikai–dél-koreai romantikus dráma, az Egy zuhanás anatómiája című produkció is látható lesz, valamint Jorgosz Lantimosz Szegény párák és Wes Anderson Asteroid City című filmje is szerepel a műsoron. De a Barbie, a Dűne 2, a Bálna, a Minden, mindenhol, mindenkor és a Pókember: A Pókverzumon át című kedvenceket is újra vetítik a szervezők.

A magyar filmek rajongói is találnak majd kedvükre való csemegét: egyebek mellett a Semmelweis, a Kék Pelikan, a Lefkovicsék gyászolnak, a Magyarázat mindenre, az Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című alkotások is műsorra kerülnek az éjszaka során.

Ahhoz, hogy mindez az élmény elérhetővé váljon, csupán egyetlen, az összes helyszínre és vetítésre érvényes karszalagra van szükség, amely a mozik pénztárában, vagy akár online is megvásárolható. Erre a linkre kattintva a jegyvásárlási lehetőség mellett a rendezvénnyel kapcsolatos további információk is elérhetők.