A szerelem és a választás lehetősége a Majdnem menyasszony című filmben

A beszélgetés fókuszában az irodalomi művek filmadaptációja állt, hogyan lesz egy regényből forgatókönyv, a mai társadalom számára mennyire fogyasztható egy történet könyvként és filmként. A Megafilm Service produkciójában, Pacskovszky József Balázs Béla-díjas rendező rendezésében készült Majdnem menyasszony című film Herczeg Ferenc A fehér páva című 1911-es regényén alapul. A századelőn játszódik, de olyan, mindig aktuális kérdéseket feszeget, mint a női önrendelkezés és a család szerepe.

Közönségtalálkozó a Majdnem menyasszony alkotóival. Fotó: Megafilm Service

A Majdnem menyasszony című film háttere

A film nem szűkölködik pletykákban és romantikában gazdag történetekben.

A keserédes humorú történetben kulcskérdés a szerelem és a választás lehetősége. A világháború előtti otthonos, hosszú távra berendezkedett életet mutatja be egy eladósorba került lány szemszögéből.

A történet szerint egy fiktív kisváros, Varjas életébe megérkezik a vasút, ami majd összeköti a települést Budapesttel, és ez visszavonhatatlan gazdasági-társadalmi változásokat hoz az ott lakók életébe. Van, aki ezeket meglovagolja, mások ellenállnak, és akadnak olyanok, akik társadalmi szempontból belehalnak. A film hősnője Ábel Marika, a helyi szatócsbolt tulajdonosának lánya életébe két férfi is érkezik: a racionális, számító mérnök, aki a haladás embere, és a romantikus, ámde házas báró, aki inkább a múltat képviseli. Amikor a modern világ már a családja megélhetését veszélyezteti, Marikának döntenie kell. Eljut egészen az esküvőig, de végül olyan utat választ, amivel mindenkit meglep.

Somogyi György forgatókönyvírónak ez már a harmadik Herczeg Ferenc-adaptációja volt. A beszélgetésen megemlítette az előző kettőt: a Don Juan kopaszodik és A kék róka című filmeket, amelyeket szintén a Megafilmmel készítettek el. Mint mondta, ez a forgatókönyv nagyon könnyen elkészült.

Igaz, sokat változtattunk az eredeti mű, A fehér páva című könyvhöz képest – osztotta meg a közönséggel Somogyi György. – Jeleneteket és karaktereket vontunk össze, szűkítettük időben a történetet, ugyanakkor olyan pillanatokat is beletettünk a filmbe, amelyek az eredeti regényben nem szerepeltek. Érdekes játék lenne összevetni a könyvet, a forgatókönyvet és a filmet – tette hozzá.

Filip Fruzsina, az alkotás line producere kiemelte, hogy a film februári premierje óta hatalmas siker. –A Marikát játszó Kelemen Hannának és nekem is egy első volt ez a film, Hannának az első filmes főszerep, nekem az első line produceri munkám, a főszereplő Marikának pedig az első alkalom, amikor döntenie kellett. Az igaz szerelmet várja Ábel Marika, a nagyra becsült helyi kelmekereskedő szeme fénye, aki eladósorba kerül. A film arra világít rá, hogy nőként hozhatunk szabadon döntést, és döntsünk is! – mondta határozottan Filip Fruzsina. Majd rávilágított, hogy Marika azért is nehéz helyzetben van, mert nincs egy olyan mintája, ami segítené. Édesanyja gyerekkorában meghalt, de megtalálta a levelezést, amit régi szerelmével folytatott, miközben az édesapja felesége volt. Látott tehát egy boldogtalan házasságot, látta a vénkisasszony létbe belesorvadt nagynénjét vagy édesapja másik testvérének gyűlöletbe fulladt házasságát. Hajdu Tibor, aki ifj. Toll Jenőt alakítja, lubickolt a szerepben.

Mindig szerelmes férfiakat játszottam eddig, most voltam életemben először negatív figura. Toll Jenőként végre gonoszkodhattam egy kicsit

– nevetett a színész. Mint mondta, filmbéli karakterének határozott elképzelése van a szerelemről, a családról. Olyan férfi, aki mindent bevet, hogy valamilyen módon elérje: a dolgok úgy alakuljanak, ahogy ő szeretné.