Klasszikus mű új köntösben

Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Evita című musicalje kel majd életre Bakos-Kiss Gábor rendezésében, a Ballet Preljocaj táncosai pedig A hattyúk tavát adják elő. Lesz operagála is, Jonathan Tetelman közreműködésével, sőt a világhírű hegedűvirtuóz, Nemanja Radulovic, illetve a portugál énekesnő, Lura is fellép majd a nyár folyamán a Margitszigeten. Hazai előadókból sem lesz hiány: Kökény Attila és Rakonczai Viktor, a Cotton Club Singers és a Hot Jazz Band, valamint a Budapest Bár is koncerttel várja majd a közönséget. Ausztriából érkezik hazánkba a The Freaks című cirkuszi show, a spanyol táncos és koreográfus, Antonio Gades a Carmen című flamencoshow-t állítja majd színpadra, a Vivaldianno együttes pedig a Shining Venice című, zenét, 3D-s videóvetítéseket, táncot, fény- és lézershow-t, valamint Vivaldi halhatatlan zenéjét ötvöző egyedülálló produkcióval érkezik majd a helyszínre.