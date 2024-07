Nem hallgatunk közben rockzenét

Azzal, hogy a választott szentet megörökítjük, rajta keresztül ablakot nyitunk a Jóisten felé. Ez egyben fontos üzenet is: szerintem bármilyen nemzet vagy közösség valódi ereje a szellemiségében, a hitében rejtőzik, nekünk is ezt kell erősítenünk. A nyugati kereszténység most sok nehézséggel küzd, Nyugat-Európában van, ahol már templomokat bontanak le, de Magyarországon építjük őket, illetve felújítunk