Richard Gere, a buddhista sztár még 75 évesen is szívdöglesztő

A fiatal Gere eleinte a zene iránt érdeklődött, több hangszeren is játszik, ám az egyetemen végül filozófiát tanult, később próbált zenélésből megélni. A színészi pálya ezután jött a sorban, e téren a Grease főszerepével, Danny Zuko figurájával vált ismertté a színpadon 1973-ban Londonban, majd Amerikában a Broadway deszkáin folytatta.

Richard Gere a Nincs kegyelem című, 1986-os filmben. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Egyik első fontosabb alakítását a Mennyei napok című filmben láttuk tőle, 1978-ban. A filmes áttörést egyébként részben John Travoltának köszönheti, aki visszautasította az Amerikai dzsigoló főszerepét, amelyet végül Gere kapott meg, 1980-ban.

A nyolcvanas évek közepén kicsit eltávolodott a filmes világtól és inkább önmaga lelki fejlődésével foglalkozott – ma is egyike a spirituális területtel foglalkozó művészeknek. Sármos külsejének igen sokat köszönhet, azaz filmszerepek és rajongók sorát, ugyanakkor azt is, hogy a szexi férfi színész kategóriájába illesztették, ahonnan sokáig nem is tudott kitörni – ezt példázza, hogy ő volt az első férfi az amerikai Vogue címlapján 1992-ben.

Dívákkal együtt szerepelt

Nagy sikerei voltak a Julia Robertsszel közös filmjeivel: ez volt a Micsoda nő! 1990-ben, majd folytatása, az Oltári nő következett – Gere pedig mindkét filmhez írt dalokat is. De emlékezetes volt Jodie Fosterrel közös filmes munkája, a Sommersby 1993-ban, majd játszott Sharon Stone-nal is a Vágyak vonzásában.

Jennifer Lopezzel láthattuk a 2004-es Hölgyválaszban, és hogy a fiatalabb generáció szépségei se maradjanak ki a sorból, Winona Ryder oldalán is, az Ősz New Yorkban című, 2000-ben készült drámában. Szerepet kapott az I'm Not There – Bob Dylan életei című filmben, ebben a rocklegenda egyik alteregója volt, de láthattuk hajléktalanként is – e szerepre készülve megrendítő élmények érték – az Elfelejtett idő című drámában, s alakított zsidó üzletembert is, a Norman: Egy New York-i szélhámos mérsékelt felemelkedése és tragikus bukása című 2016-os politikai drámában.

Nem egy tipikus sztár

Első felesége Cindy Crawford modell volt, majd a modell és egykori Bond-lány, Carey Lowell, akitől egy fia született. Harmadik feleségét, a spanyol Alejandra Silvát 2018-ban vette el, két gyermekük van.

Bár a legnagyobb sztárok egyike, feltűnően kerüli a nagyszabású partikat, sokkal inkább emberi jogi aktivistaként tevékenykedik, többek között Tibet függetlensége mellett is gyakran érvel – Kína politikáját is kritikával illette, emiatt az Oscar-gálákra sem mehetett egy ideig.