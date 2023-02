Az öt legjobb Julia Roberts-film – Micsoda nő! + videó

Elérkeztünk a Julia Roberts filmjeit bemutató mini toplistánk első helyezettjéhez. Mint mindig, ilyenkor, amikor egy-egy színész filmjeit bemutató sorozat végére érünk, meg kell emlékeznünk olyan alkotásokról is, amelyek sajnos kimaradtak az ötös listánkból. Minden bizonnyal helyet érdemelt volna az 1989-es Acélmagnóliák (Steel Magnolias), az Egy ágyban az ellenséggel (Sleeping With the Enemy, 1991), az 1993-as A Pelikán ügyirat (The Pelican Brief), a remek Összeesküvés-elmélet (Conspiracy Theory, 1997), az Álljon meg a nászmenet! (My Best Friend’s Wedding, 1997) vagy 2007-ből a Közelebb (Closer) és a Charlie Wilson háborúja (Charlie Wilson’s War). De a győztes film nem lehetett más, mint az a világhírű mozi, amelynek a címét azonnal rávágja mindenki, ha megkérdezik tőle, hogy mondjon egy Julia Roberts-filmet. Természetesen a Micsoda nő! (Pretty Woman) című romantikus alkotás szerezte meg az aranyérmet.

1. Micsoda nő! (1990)

A filmet 1990-ben mutatták be, rendezője az a Garry Marshall volt, aki mestere a romantikus filmeknek, hiszen a nevéhez fűződik a Valentin-nap (Valentine's Day, 2010), a Szilveszteréjjel (New Year’s Eve, 2011) és az Anyák napja (Mother’s Day, 2016) című film is. A mozi egy nagyon hálás, klaszikus történetet mesél el. Egy gazdag milliomos és egy szegény, de jobb sorsra érdemes utcalány kapcsolatát, majd szerelmét viszi vászonra. Ezt a felállást nagyon szeretik a nézők, a csodaszép, becsületes, de szegény és elesett lány beleszeret a gazdag, jól szituált üzletemberbe, és végül a szerelmük beteljesedik. A siker tehát borítékolható volt. A fiatal, vonzó, de egy kissé szabadszájú utcalányt, Viviant Julia Roberts alakította szenzációsan, mára ez a szerep a védjegyévé vált. A sármos üzletembert, Edwardot pedig Richard Gere formálta meg, aki köztudottan kedves a női filmrajongóknak, hiszen már az 1980-as Amerikai dzsigolóban (American Gigolo) belopta magát a női szívekbe.

A Micsoda nő! című film egyik legjobban sikerült plakátja – Fotó: Intercom

A történet szerint a jóképű és sikeres Edward Lewis üzleti ügyben Los Angelesben tartózkodik, amikor egyik este szórakozásképpen felcsípi az utcán sétáló csinos, de kezdő örömlányt, Viviant. Az este kellemesen telik, s másnap a férfi különös ajánlatot tesz a nőnek: megkéri, vegye át partnere szerepét egy igen fontos üzleti héten. Viviannek tetszik az ajánlat, elfogadja. Partnere lesz Edwardnak egy hétig háromezer dollárért cserébe. Érdekesség, hogy a film eredeti címe az összegre utalva Háromezer dollár lett volna – milyen jó, hogy végül nem ezt választották a készítők! Számos nagyon kedves kis részlet van a filmben, például amikor Vivian vásárolni megy a Rodeo Drive-ra, és először nem akarják kiszolgálni, vagy a kedves szállodaigazgató, aki segít neki és elnézi a szeleburdiságát. Vivian tehát beleszeret Edwardba, majd kedvességével és szépségvel a jégszívű, kezdetben zárkózott üzletembert is elvarázsolja. Egymásba szeretnek, de természetesen az osztálykülönbség gondot okoz; Edward nem akarja elkötelezni magát, de végül a szerelem beteljesedik és igazi hollywoodi véget ér a történet, ahogy azt a film narrátora is mondja a zárójelenetben, amikor a két szerelmes a tűzlétrán csókolózik: Ez Hollywood, álmodozzatok. Álmodni jó.

A filmet imádta a közönség, a 90-es évek egyik legnagyobb bevételt produkáló mozija volt. Julia Robertsnek pedig a legjobb női szereplő Oscar-díj-jelölést, a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjat, na és nem mellékesen a világhírt hozta el. Hiszen nagyjából innentől kezdve egy csapásra a legkeresetteb és legjobban fizetett színésznő lett Hollywoodban.

A Micsoda nő! mára igazi klasszikussá nőtte ki magát. Mondhatni a romantikus filmek királynőlye lett. Szinte nem múlhat el úgy hét, hogy valamelyik tévécsatorna ne tűzné a műsorára Julia Roberts és Richard Gere megható szerelmi történetét.

A filmzenealbum az 1990-es évek egyik legsikeresebb lemeze lett, beleértve a film címadó zenéjét is, ami Roy Orbison Pretty Woman című slágere.

Az eredeti magyar szinkronról is meg kell emlékeznünk, mert a mindig zseniális magyar szinkronizálás Marshall filmjében, ha lehet ilyet mondani, tökéletere sikerült. Julia Robertsnek Tóth Enikő kölcsönzi a hangját, Richard Gere-t pedig Kern András szólaltja meg. Nagyon sokat adnak a film élvezeti értékéhez.

Néhány érdekesség a filmmel kapcsolatban. Edward szerepére elsősorban Christopher Reeve és Al Pacino neve került szóba, míg Vivian szerepét Meg Ryannak szánták volna. Természetesen utólag kiderült, hogy talán nem lettek volna olyan jó választások, mint a Roberts–Gere páros. Tudatos utalás a filmben, amikor Edward operába viszi Viviant, és Verdi Traviata című darabját nézik meg, ami Dumas Kaméliás hölgy című művéből készült, amely egy prostituált és egy gazdag úriember szerelmét meséli el. További érdekessége a filmnek, hogy az a zongoradarab, amit Richard Gere játszik el a szálloda halljában, a saját szerzeménye.

A Micsoda nő! az egyik, ha nem a legjobb romantikus film, amit láttunk. Julia Roberts pedig ebben a szerepében tündököl, kinyílik és méltán lehet büszke az alakítására. Mert ezt a filmet az unokáink is látni fogják.

Idővonal: A Micsoda nő! című filmet 1990-ben mutatták be, abban az évben, amikor hivatalosan is befejeződött a berlini fal bontása, az NDK koalíciós kormánya támogatta az NSZK-val való egyesülést és azt, hogy az egyesült ország a NATO tagja legyen, Berlinben, a Reichstag épületében megtartották a 144 keletnémet képviselő csatlakozásával 663 tagúvá bővült Szövetségi Gyűlés (Bundestag) háború utáni első ülését, a NATO védelmi miniszterek és az Atomtervező Csoport Kananaskisban tartott ülésén megtárgyalta az európai politikai választások hatását a NATO biztonságpolitikájára, Margaret Thatcher lemondott a brit miniszterelnöki posztról, Németország nyerte az olaszországi labdarúgó-világbajnokságot, és természetesen, ami számunkra a legfontosabb, ez év tavaszán tartották meg hazánkban az első szabad választásokat. Magyarországon 1991. július 12-e volt a film bemutatója, abban az évben, amelynek június 19-i napján az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánk területét, és szintén ebben az évben szűnt meg véglegesen a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete is. (Wikipédia)

Borítókép: Vivian (Julia Roberts) és Edward (Richard Gere) a Micsoda nő! egyik klasszikus jelenetében (Forrás: Intercom)