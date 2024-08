Új évaddal jelentkezik a sikeres irodalmi műsor

Tévedés azt gondolni, hogy a kortárs irodalom csupán egy belterjes kör számára élvezhető. A ma élő alkotók mindarról gondolkodnak, ami évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, de a legújabb technológiai változásokra is reagálnak, a XXI. század polgárainak kérdéseire is válaszokat kínálnak; az irodalmi művek magukba olvasztják a pszichológia, a filozófia vagy akár az orvostudomány vívmányait is. Nincs olyan, amiről ne lehetne írni. Ezt támasztja alá a Poétikon sokszínű palettája is