Határtalan magyar irodalom Badacsonytomajon

Magyarország húsz éve az Európai Unió teljes jogú tagja a környező országok többségével egyetemben, így elmondható, hogy a magyarság tagjai európai polgárok is a Kárpát-medencében. Mégsem sikerül az európai közösségben témává tenni azt, hogy a határon túl rekedt magyar közösségeknek meglegyen a saját önigazgatási lehetőségük. Ez az EU szubszidiaritási alapelve alapján is járna – tette hozzá. Úgy fogalmazott: 800 év alatt számos olyan magyar uralkodó volt, aki a különféle nemzeti kisebbségi közösségeknek – például a jászoknak, a kunoknak, a cipszereknek, az örményeknek – önigazgatási lehetőséget biztosított. Ezt szeretnék bemutatni a különféle nyugat-európai közösségeknek is – jelezte.