Kódok, rejtvények és különleges színpadi elemek a Játékszín Da Vinci-kód-előadásán

A Da Vinci-kód jól ismert története kezdetén megölik a Louvre kurátorainak egyikét. A rendőrség először az éppen Párizsban tartózkodó neves amerikai tudós, Robert Langdon segítségét kéri a rejtély megfejtéséhez, ám a szakértő hamarosan gyanúsítottá válik és menekülnie kell. „De hogyan lehet ilyen intenzív, akciódús történetet színpadra vinni? Maradjunk annyiban, lehet! Mintha filmet néznénk színházban, nagyszerű színészekkel, káprázatos rendezésben, lenyűgöző látvánnyal”– olvashatjuk a Játékszín ajánlójában.

Gubik Petra, Horváth Lajos Ottó és Kolovratnik Krisztián, a Da Vinci-kód főszereplői. Fotó: Juhasz G. Tamás

A Da Vinci-kód premierje a Játékszínben

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy színházuk mindig törekszik különleges darabok és helyszínek bemutatására.

A Da Vinci-kód nemcsak tartalmában, hanem az előkészítés módjában is különleges. Mint mondta, színészeik Párizs kulcsfontosságú helyszínein járhattak, hogy átéljék a történet atmoszféráját

Az utazás külső segítséggel vált valóra. Hozzátette, hogy a színház egyedi képtárat is nyit, ahol a nézők Da Vinci-festmények reprodukcióin keresztül maguk is nyomozhatnak.

Szente Vajk, a darab rendezője elmondta, hogy az előadás színpadra állításánál a hit és a tudomány közötti hidat keresi.

A színház eszközei lehetőséget adnak arra, hogy a könyv részleteit, amelyeket a film nem tudott bemutatni, szinte költői módon jelenítsük meg – mondta. A modern technika segítségével kódok, rejtvények és színpadi elemek hozzák életre a történetet.

Hamarosan az is kiderült, miért a Magyar Nemzeti Galériában tartják a rendezvényt. Vigh Annamária, az intézmény főigazgató-helyettese a színház és a képtárak közötti párhuzamról beszélt. Míg a színpadon a színészek, addig a kiállítótermekben a műalkotások a főszereplők. Mindkettőnek célja, hogy közelebb hozza a művészetet a közönséghez – hangsúlyozta, és elárulta, hogy felnőttek számára is izgalmas nyomozós programokat kínálnak, amelyek során játékos módon fedezhetik fel a képzőművészetet. Ezt a résztvevők ki is próbálhatták.

A színészek és újságírók közösen nyomoztak a rejtély után. . Fotó: Juhasz G. Tamás

Az eseményen jelen voltak a darab szereplői is: Kolovratnik Krisztián, Gubik Petra, Horváth Lajos Ottó, Makranczi Zalán, Szerednyei Béla, Nagy Sándor, Gáspár Kata, Náray Erika, Csonka András és Barabás Kiss Zoltán. A köszöntők után két csoportra osztva Náray Erika és Csonka András vezetésével el is indultak a színészek és az újságírók, és közösen nyomoztak egy rejtély után, amelyet sikeresen megfejtettek.