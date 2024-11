Schmidt Mária új könyvvel jelentkezett

A kötetben Schmidt Mária több esszében veszi sorra, miként vált világbirodalommá az Egyesült Államok, és a befolyása alatt hogyan született új világ a XX. században, szinte néhány évtized alatt felismerhetetlenné téve a régit. Ma már nem szánnak helyet és szerepet a kereszténységnek, ez az Amerika ma a kommunista ideológiát, a woke-ot kínálja Európának – mutat rá a szerző.

Schmidt Mária esszékötete, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg

Ami Ukrajnában történik, az a tengerentúli birodalmi külpolitika állatorvosi lova: az amerikai elit óriási fű alatti üzleteket köt a helyi természeti erőforrásokra, rombolja a társadalmat, beágyazza az ideológiáját és a cégeit, és ha úgy adódik, hát elsüti a fegyvereit is. Amikor pedig tarthatatlanná válik a helyzet, akkor seperc alatt ugyanúgy fordít hátat, ahogy Vietnámban, Irakban és Afganisztánban tette. Ugyanilyen sors vár Ukrajnára, ám Európa ezen tapasztalatok ellenére is vakon teljesíti az amerikai utasításokat. Pedig nincs ajánlat, az Egyesült Államok nem kölcsönösen megegyezik kölcsönös alapon, hanem ránk erőszakolja a woke ideológiáját, a kortárs jakobinizmust

– emeli ki Schmidt Mária.

A kötetben Európa egykori nagyhatalmainak erőtlenségét a válságaikon keresztül mutatja be a történészprofesszor. Rávilágít, hogy a Brit Birodalomnak nemcsak helyébe lépett az amerikai birodalom, hanem a brexit óta a maradék tekintélyüket is elvesztett angolok az egykori gyarmatuk európai intézőjeként fontoskodnak. Franciaországot állandóan sztrájkok bénítják, nem tud úrrá lenni a társadalmi békétlenségen, áthidalhatatlan szakadás látszik a bevándorlás érdekeltjei és ellenérdekeltjei között, elfajul az ellenségeskedés, politikai csődbe került az ország és a gazdasági is közeleg. Németország pedig, mint az 1871-es (és 1990-es) egységesülése óta Európa legpotensebb országa, különösen sokat veszít.

Schmidt Mária a magyarok útjáról is ír

Ebben a zavaros világrendetlenségben a saját keresztény és keleti gyökereink egyszerre segítenek minket eligazodni és lavírozni a nagyhatalmi mozgások közepette – állítja a szerző.

Mint Schmidt Mária írja, Magyarország még őrzi az emlékeit arról, hogy milyen egy diktatúra, milyen a kommunizmus. Amikor a mindennapokba beleszólnak a nagyhatalmak, amikor a keresztény értékeinket támadják, akkor megszólal bennünk a túlélési ösztön: ezt már ismerjük.