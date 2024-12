Könyvmustra és filmszemle a Magyar Művészeti Akadémia rendezvényén

Az esemény nyitányaként látványos videó-összeállítást vetítettek, amely a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó filmes, videós és könyvkiadói tevékenységét foglalta össze. Ezáltal a könyvkiadás mellett a mozgóképes és folyóirat-kiadói projektek is fókuszba kerültek. Turi Attila, az MMA elnöke Kosztolányi Dezső soraival köszöntötte a meghívottakat, majd beszédében kiemelte: a hét éve alapított MMA Kiadó mind a könyvmegjelentetés, mind a portréfilmkészítés területén hatékonyan tölti be azt a társadalmi küldetést, amit az alapító-fenntartó a kezdetkor meghatározott számára, további működtetését a jövőben is küldetése kiemelten fontos részének tekinti.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke köszöntötte a résztvevőket. Fotó: Benedek Zsolt

A Magyar Művészeti Akadémia elmúlt hét éve

Elmondta, hogy a hét év alatt mintegy 300 könyv jelent meg a kiadónál és ennél is magasabb a portré és az in memoriam filmek száma.

Ezért különösen fontos, hogy a mai esemény a könyvkiadás mellett a videós szerkesztőség tevékenységébe is bepillantást nyújtson

– mondta.

A 2024-es évben az MMA Kiadó gondozásában megjelent könyvek közül Turi Attila több kötetet is megemlített:

a Barokk freskófestészet Magyarországon című albumsorozat negyedik, befejező részét (az impozáns kiadványok mellé a kiadó húszrészes barokk videósorozatot is forgatott az elmúlt években), Joseph Ratzinger, a néhai XVI. Benedek pápa válogatott írásait közreadó Politika, szabadság, hagyomány című kötetet a Pars pro toto sorozatból, valamint Mészáros Tibor monumentális, kétkötetes Márai-életrajzát, amelyet az MMA Irodalmi Tagozata 2024 legjobb könyvének is megválasztott.

Turi Attila külön gratulált az eseményen részt vevő Szunyoghy András grafikusművésznek, aki az idei ünnepi könyvhéten a Szép Magyar Könyv 2023 megméretésen első helyet szerzett szakkönyv kategóriában Vadállatok anatómiai rajzai című albumával. Végül megemlítette, hogy a magyar építészet napjára jelenik meg Dénes Eszter monográfiája az idén elhunyt, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Ybl Miklós- és Prima Primissima díjas Finta Józsefről. Turi Attila hangsúlyozta: a kiadó törekszik arra, hogy az összes művészeti ág arányosan képviseltesse magát kiadványaikban. Az évfordulókra tekintettel jövőre Barcsay Jenő, Jókai Mór és Nagy László életművére koncentrálnak. A könyvkiadás mellett az MMA Kiadó másik alaptevékenysége az akadémikusi oral historyk és portréfilmek gyártásának megszervezése és az elkészült filmek utógondozása.

Szentmártoni János, az MMA Kiadó ügyvezetője. Fotó: Benedek Zsolt

Majd Szentmártoni János, az MMA Kiadó ügyvezetője vette át a szót. Beszédében kiemelte: jóllehet csak augusztus óta vezeti a kiadót, de az adventi időszakban sorban megjelenő újdonságokat már saját gyermekének is érzi. A kiadói arculat és portfólió további finomítását, szélesítését izgalmas kihívásként éli meg.

Tudomásom szerint nincs még egy olyan kiadó, amely valamennyi művészeti ágat lefedve jelentetne meg reprezentatív alkotásokat

– emelte ki Szentmártoni János. Mint mondta, a Magyar Művészeti Akadémia biztosította anyagi háttér lehetővé teszi, hogy szakmai kompromisszumok nélkül, kiváló minőségben készülhessenek el a munkák.