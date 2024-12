Fülei Balázs zongoraestje az adventet és a karácsonyi ünnepkört köti össze

December 5-én ünnepelte negyvenedik születésnapját Fülei Balázs zongoraművész, aki mozgalmas évet zár. A születésnapja előtt néhány nappal, december 3-án Stockholmban lépett fel az advent és a karácsony hangulatát idéző szólóestjével. Fülei Balázs magyar programmal készült: Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán műveit adja elő Magyarország stockholmi Nagykövetségének immár hagyományos, évről évre nagyszerű magyar művészeket felvonultató karácsonyi koncertjén a svéd főváros egyik legszebb koncerttermében, az Eric Ericsonhallenben.

Fülei Balázs zongoraművész december 15-én a Zeneakadémián ad ünnepi hangversenyt. Fotó: Déber Gábor

Karácsonyváró zongoraest

A következő hangverseny december 9-én lesz a legendás Carnegie Hall-ban, New Yorkban, ahol a szólóesten Chopin, Beethoven, Bartók, Liszt és Kodály művei hangzanak el, köztük a Marosszéki táncok is.

A művész, megtisztelve a New Yorkban élő magyar közösséget, a Liszt Intézet szervezésében egy külön hangversenyt is játszik nagykoncertjét megelőző este, december 8-án, a New York-i Magyar Főkonzulátus épületében.

Fülei Balázs, a Steinway Artist címmel elismert zongoraművész a világ neves koncerttermei után december 15-én este fél nyolctól adja szólóestjét szeretett alma materében, a Zeneakadémián, ahol 2015 óta a Kamarazene tanszék vezetője és egyben az egyetem elhivatott tanára. Emellett világszerte tart mesterkurzusokat.

A De profundis című adventi szólóestjén elhangzó művek keletkezési körülményeiről elmondta, hogy valamennyi darab akkor született, amikor a zeneszerzők egy nagyobb válság vagy veszteség után már felfelé kapaszkodtak a mélyből. Chopin nem sokkal korábban veszítette el legjobb barátját, aki a karjai közt halt meg, Beethoven megtudta, hogy bizonyosan elveszíti a hallását, Liszt a karrierjét és reménybeli házasságát látta füstbe menni. Bartókot és Messiaen-t a világháborúk borzalmai vették körül.

A zongoraest első felében Chopin f-moll balladájával és Beethoven Appassionata-szonátájával a szenvedély, az elhagyatottság, valamint az útkeresés jelenik meg. A mélységből – De profundis – felemelkedve a koncert második felében a karácsony fénye sugárzik át a műveken. Bartók Béla Román kolinda-dallamai ősi karácsonyi énekeket dolgoznak fel. A zeneszerző különösen szerette ezeket változatos ritmusviláguk miatt. A szólóest zárásaként Fülei Balázs Liszt Ferenc ritkán hallható, nagyszabású átiratait játssza a Krisztus című oratóriumból – Pásztorjáték a jászolnál, A három királyok – megelőlegezve egy-egy Messiaen-alkotással, melyek szintén a karácsonyhoz kötődnek.

A karácsonyváró zongoraestre jegyek még válthatók a Zeneakadémia honlapján keresztül.