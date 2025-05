Hatvan évig lappangott a magyar művész monumentális alkotása, amelyet most először láthat a közönség

Nem csak festőként alkotott maradandót

Barcsay Jenő 1900. január 14-én született a Kolozs megyében található Katonán. Az erdélyi származású Barcsay szegénységben nevelkedett, gimnáziumi tanulmányait Kolozsvárott, Szamosújváron és a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban végezte. Apja katonatisztet akart belőle faragni, de ő maga inkább zenésznek készült. 1918-ban behívták katonának, de tüdőcsúcshurut miatt leszerelték, egy évvel később Magyarországra jött, beiratkozott a tanügyi reformokat megélő Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1924-ben fejezte be tanulmányait Vaszary János és Rudnay Gyula növendékeként. Ösztöndíjasként először Párizsban, majd Rómában dolgozott. Első gyűjteményes kiállítását 1922-ben rendezte az Ernst Múzeumban. Főiskolán tanított 1945-től 1974-ig, pedagógiai munkásságának tanulságait több idegen nyelven is megjelenő Művészeti anatómia, valamint Ember és drapéria című könyveiben foglalta össze. Alkotásait 1925-től az Ernst Múzeumban, a Tamás Galériában, a Nemzeti Szalonban mutatta be, és két alkalommal szerepelt a Velencei Biennálén. 1929-től nyarait Szentendrén töltötte, amely festészetének egyik kiapadhatatlan ihlető forrása lett. Kezdetben monumentális hatású figurális képeket, később, főleg Szentendre ihletésére, a konstrukciót erősen hangsúlyozó tájképeket, majd geometrikus absztrakt kompozíciókat festett. Hosszú pályája során kialakított jellegzetes stílusát a szigorú szerkezet és a mély tüzű kolorit nagyszerű egysége jellemezte. Barcsay Jenő 1988. április 2-án hunyt el Budapesten.