Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Koncz GáborTordai TeriEsztergályos CecíliaÚjszínház

Hatalmas öröm érte Esztergályos Cecíliát

A művésznő Facebook-oldalán posztolt egy fotót, amin Esztergályos Cecília, Tordai Teri, Koncz Gábor és Incze József látható. Később az Újszínház is megerősítette, hogy a négy színészt a teátrum örökös tagjaivá avatták.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 12:29
Fotó: KOHARI DOMINIKA ATALIA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Megnyitottuk a 2025/26-os évadunkat!” – írja közösségi oldalán közzétett posztjában az Újszínház

„Ugyan végetért az idei nyár is, mi mégis mosollyal az arcunkon találkoztunk újra egymással az évadnyitó társulati ülésen. Reméljük szeptembertől Veletek is hasonló jókedvvel ünnepelhetünk az idei színházi szezonban” – folytatja bejegyzését a teátrum, majd megírják az örömteli hírt is:

Dörner György az Újszínház örökös tagjaivá avatta négy kiváló művészünket: Esztergályos Cecíliát, Tordai Terit, Koncz Gábort és Incze Józsefet.

A hírt Esztergályos Cecília is megosztotta Facebook-oldalán, ahol köszönetet is mond:

Drága világ! Örökös tagok lettünk!!!! Újszínház! Köszönjük!!!!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.