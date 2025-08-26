Hatalmas öröm érte Esztergályos Cecíliát

„Megnyitottuk a 2025/26-os évadunkat!” – írja közösségi oldalán közzétett posztjában az Újszínház.

„Ugyan végetért az idei nyár is, mi mégis mosollyal az arcunkon találkoztunk újra egymással az évadnyitó társulati ülésen. Reméljük szeptembertől Veletek is hasonló jókedvvel ünnepelhetünk az idei színházi szezonban” – folytatja bejegyzését a teátrum, majd megírják az örömteli hírt is:

Dörner György az Újszínház örökös tagjaivá avatta négy kiváló művészünket: Esztergályos Cecíliát, Tordai Terit, Koncz Gábort és Incze Józsefet.

A hírt Esztergályos Cecília is megosztotta Facebook-oldalán, ahol köszönetet is mond: