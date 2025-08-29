Az eddigi legnagyobb magyarországi koncertjével tér vissza a feltörekvő amerikai rocksztár

Az Inertia Grandson harmadik nagylemeze, amely szeptember 5-én jelenik meg, és az ígéretek szerint hatalmas, nehéz riffek, dühöngő, pulzáló rap, szárnyaló refrének, miközben felszólal a társadalmi igazságtalanságok ellen és a szolidaritás fontosságát hirdeti. Az előző két albumán közreműködők széles körével ellentétben az Inertia dalainak nagy részét néhány jó barátjával közösen, pár hét alatt, otthoni stúdiójukban írták – köztük No Love-val és Maxwell Uraskyval –, a további dalokat pedig a turnék gitárosa, Leo Varella szerezte.



Grandson budapesti koncertjének plakátja

Emellett hónapokig tanulmányozta azokat a zenekarokat, amelyek nagy üzeneteket juttattak el a szélesebb közönséghez (Rage Against The Machine, System of a Down, Green Day), valamint azokat, amelyek stadionokat töltenek meg zsigeri rockzenéjükkel (Foo Fighters, Linkin Park, Turnstile, Queens of the Stone Age). A dalok elkészítéséhez és keveréséhez Mike Crossey-hoz (The 1975, Twenty One Pilots, Arctic Monkeys, LANY) fordult, aki mentorálta Grandsont abban, hogy a legtöbbet hozza ki a rockzene egyszerű és organikus élő hangszeres megközelítéséből, mivel rengeteg tapasztalattal rendelkezett abban, hogy a zenekarokat karrierjük következő szintjére emelje.

Grandson az utóbbi időben többször is hatalmas közönség előtt játszott, többek között a Linkin Park visszatérő koncertjén, és a Glastonbury fesztivál neves Left Field Tent helyszínén is főfellépőként játszott.

Bár az Inertia ebből a dühből táplálkozik, a címe megfontoltabb forrásból származik. Egy beszélgetésből ered, amelyet az édesapjával folytatott, aki megjegyezte, hogy hányan indulnak el egy életútra, és feltétel nélkül ragaszkodnak hozzá.

Nagy következményekkel járó életdöntéseket hoznak, mert vakon követik azt az utat, amelyen járnak, anélkül, hogy tudatában lennének. Számomra ez az album megírása és ez a heavy zenei hangzás lassú, elkerülhetetlen eltávolodás volt ettől az úttól. Ebben a rendszerszintű összeomlásban, az életünk fenntarthatatlanságában is benne van az elkerülhetetlenség. […] Hiszem, hogy ha megtaláljuk a kapcsolatot egymással, akár a zenén keresztül, akár más módon, és közösen követelünk egy fényesebb, jobb jövőt, az egy holisztikusabb életmódhoz, gondolkodásmódhoz és fogyasztási szokásokhoz vezethet. Minden egy katartikus energiafelszabadulással kezdődik. Találkozunk a küzdőtéren!

– invitálja a rajongókat Grandson.

Borítókép: Grandson






