Ilyen formában még soha nem láthattuk Hitchcock klasszikusát

Hitchcock megkerülhetetlen klasszikusa, a Psycho azon filmek közé tartozik, amelyek hatvanöt évvel a bemutatója után sem veszített semmit az erejéből. Amellett, hogy kismillió thrillert és horrort ihletett meg, a lendülete a mai napig sodró, a története izgalmas, az atmoszférája fojtogató, a színészi játékok pedig elsőosztályúak. Aki látta, egészen biztosan sosem felejti el Anthony Perkins tébolyult ábrázatát a zárójelenetben.

Hitchcock a filmtörténet egyik legsokkolóbb jelenetét forgatta le (Forrás: TMDB)



És kevés olyan zenei motívum van a világon, amit mindenki ismer. A Psycho gyilkossági jelenetének kegyetlen vonós sikolya ilyen, pedig eredetileg a rendező nem kért zenét a jelenet alá. Végül Bernard Herrman zeneszerzőnek lett igaza: életének talán legnagyobb remekműve a szóban forgó film zenéje, kiválóan erősíti fel Alfred Hitchcock mágikus képsorait. A zene végig kalauzolja nézőt a történeten, kinyitja érzékeit és bevonzza a sztoriba.

2025. szeptember 5-én a Margitszigeti Színház igazi, különleges, borzongató csemegét kínál a felnőtt közönségnek, a klasszikus filmet élő zenekari kísérettel izgulhatjuk végig.

Borítókép: Psycho (Forrás: TMDB)



