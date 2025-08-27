Rendkívüli

Nem ért BL-főtáblát a Fradi bravúrja, marad megint az Európa-liga

Ingyenes programokkal vár a Liget: szabadtéri koncertektől a futóversenyig és a gyerekszínházig

Nyár végén, kora ősszel változatos kulturális és családi programokkal várja a látogatókat a Városliget: a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán tánc, zene és színház, a park más pontjain pedig mesék, sport és kutyás bemutatók gondoskodnak a kikapcsolódásról.

2025. 08. 27. 20:20
A Liget rengeteg programmal várja a családokat a nyár végén, szeptember elején. Forrás: Liget Budapest
A nyár vége és az ősz kezdete sem jelenti a szabadtéri élmények végét a Városligetben. A Magyar Zene Háza udvarán szeptemberig folytatódik a népszerű Táncház a szabadban, de salsaestek, némajáték és koncertek is színesítik a programot. A legkisebbeket a Városligeti Gyerekszínház varázslatos meséi várják, míg a családok és állatbarátok számára a Liget Kupa tájfutó versenye és az agility nap kínál közös élményt. A programok ingyenesen látogathatók.

Visszatér a Liget Kupa. Fotó:  Liget Budapest 

Magyar Zene Háza: izgalmas programok a szabadtéri színpadon

Szeptemberig tart a Táncház a szabadban. Az utolsó alkalmat, szeptember 11-én Farkas Zoltán Batyu néptáncművész, koreográfus tartja. 

Koraősszel is pezsgő hangulat várja a közönséget a Zene Háza szabadtéri színpadán a nagy sikerrel futó Salsa a Parkban című táncos programokon.

Az ingyenes eseményen a budapesti Son tres együttes mellett Jose Dj Cuba latin szettjei és Bea tánctanítása bővíti a programot. A nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 30-án a közönség a Létre produkció AB Ovo című némajátékát láthatja a szabadtéri színpadon.

Mesék a fák alatt: folytatódik a Városligeti Gyerekszínház

Ősszel is folytatódik a Városliget egyik legkedveltebb családi programsorozata, a Gyerekszínház a Ligetben, a Városliget Zrt. a Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház együttműködésében. 

A kéthetente, vasárnap délelőtt a Városligeti Nagyjátszótér mellett felállított szabadtéri színpadon más-más izgalmas mesevilágba kalauzolják el a legkisebbeket. 

A színpad környezete árnyas, kényelmesen elérhető a játszótér és a családi pihenőzónák közelében. A program célja, hogy a gyerekeket a szórakoztatás mellett bevonja a mesékbe: az interaktív előadások során a közönség aktív részese lehet a történeteknek. A darabokat professzionális színészek, színes díszletek és zenés betétek teszik igazán varázslatossá. Szeptember elején a közönség Az ördög varázsbotja és a Csipkerózsika című meséket láthatja. 

Az előadások ingyenesen látogathatók, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. 

További ingyenes, szabadtéri programok a parkban

Szeptember 10-én újra családi Liget Kupa lesz a Városligetben. A résztvevők három típusú pálya közül választhatnak: teljesíthetik az 1km-es, 2km-es távot vagy a Mobil pontvadászat pályát. Ez az alkalom kiváló lehetőség arra, hogy a család együtt megismerje és kipróbálja a tájékozódási futást. 

A tájfutáshoz szükséges eszközöket, mint dugóka, tájoló vagy térkép a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, családonként egy regisztrációs jegy kiváltása elegendő. 

Szeptember 14-én újra agility nap lesz a Ligetben. A programon 11 órától két felvonásban kezdődnek az ügyességi kutyás versenyek. A két futam közti szünetben pedig a Kutya Guru a motiváció játékon keresztüli felépítéséről tart egy ingyenes foglalkozást a gazdiknak. A részvétel itt is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

