Orbán Viktor a Habsburgok oldalán indul csatába, szavai a távoli múltba nyúlnak vissza

Orbán Viktor miniszterelnök utószavával, a Hitel Kiadó gondozásában, magyar nyelven is megjelent Habsburg Eduárd: A Habsburg észjárás című keményfedeles könyve.

2025. 08. 27. 19:25
Orbán Viktor utószavával jelent meg Habsburg Eduárd tanulmánykötete, a Habsburg észjárás.
Orbán Viktor utószavával jelent meg Habsburg Eduárd tanulmánykötete, a Habsburg észjárás. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Az eredeti kiadás amerikai közönségnek íródott (The Habsburg Way: Seven Rules for Turbulent Times), mivel azonban a Habsburg család történetében Magyarország évszázadok óta fontos szerepet játszik, vélhetően a magyar közönség számára is érdekes lesz, főleg, hogy már az eredeti, két évvel ezelőtti kiadáshoz is Orbán Viktor írta az előszót. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a Habsburgok és a magyarok újra azonos oldalra kerültek, és ismét együtt indulunk csatába, akárcsak nyolcszáz évvel ezelőtt.

 Borítórészlet a Hitel Kiadó gondozásában megjelent keményfedeles kötetből  Fotó: Hitel Kiadó

Habsburg Eduárd: A Habsburg észjárás

Newt Gingrich, az Amerikai Egyesült Államok Képviselőházának volt elnöke szerint a könyv mesterien vázol fel hét alapelvet, amelyek több mint nyolcszáz esztendőn keresztül befolyásolták és irányították a Habsburg családot. A politikus ajánlásában kiemelte, hogy ezek az alapelvek ma éppúgy alkalmazhatók, mint az elmúlt évszázadokban. George Pell bíboros pedig egyszerre bátorító és hasznos olvasmányként értékelte a tanulmánykötetet mindazok számára, akik szeretik és értékelik a nyugati civilizációt.

Ez az elmélkedésekből és anekdotákból álló könyv könnyed léptekkel visz végig bennünket a Habsburg-történet nagy részén. 

fogalmazott a bíboros.

A Habsburgok történelmi megítélése magyar szemszögből mindig is két táborra osztotta a véleményformálókat, s talán ezért is hangsúlyozza a szerző a magyar kiadáshoz szánt előszóban, hogy a család magyar ága, amelyből jómaga is szárazik, 250 éve önzetlenül és nagy szeretettel viseltetik a haza és a nyelv iránt. Ahogy a szerző fogalmaz, a nádorok közvetítettek a magyarok lángoló szabadságszeretete és a néha túlságosan merev struktúrákban gondolkodó, Bécsben lakó császárok között, ám ez a viszony sokkal összetettebb, mint ahogyan sokszor gondolkodunk róla:

József Antal főherceg leszármazottjai Magyarországon éltek, magyarul beszéltek, és magyarnak érezték magukat. Egyikük, István főherceg adta át 1848-ban a magyar követeléseket Bécsben kuzinjának, a császárnak. A dolgok tehát évszázadok óta kicsit bonyolultabbak, mint elsőre látszanak.

Habsburg Eduárd hét pontot felállítva elemez, értékrendet állít, visszatekint a történelembe, tanácsot ad a jelenre nézve. És ez nemcsak azok számára érdekes, akik száz százalékig azonosulni tudnak vele, hanem mindenkinek, akit rohanó napjainkban kicsit is foglalkoztat az identitás, a boldogulás, a megmaradás kérdése.

Habsburg Eduárd Magyarország szentszéki és máltai nagykövete. Családja Ausztriában, Magyarországon, Németországban, Spanyolországban (és még jó néhány helyen) uralkodott. A szerző Ausztriai Eduárd főhercegként is ismert diplomata és közösségi médiaszemélyiség. A szerzőnek és feleségének, Maria Theresia von Gudenus bárónőnek hat gyermeke van, és számos könyv szerzője, köztük a Dubbie: The Double-Headed Eagle című gyermekkönyvnek, Aquinói Szent Tamásról, James Bondról és Harry Potterről szóló köteteknek, regényeknek és forgatókönyveknek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

