Orbán Viktor a Habsburgok oldalán indul csatába, szavai a távoli múltba nyúlnak vissza

Az eredeti kiadás amerikai közönségnek íródott (The Habsburg Way: Seven Rules for Turbulent Times), mivel azonban a Habsburg család történetében Magyarország évszázadok óta fontos szerepet játszik, vélhetően a magyar közönség számára is érdekes lesz, főleg, hogy már az eredeti, két évvel ezelőtti kiadáshoz is Orbán Viktor írta az előszót. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a Habsburgok és a magyarok újra azonos oldalra kerültek, és ismét együtt indulunk csatába, akárcsak nyolcszáz évvel ezelőtt.

Borítórészlet a Hitel Kiadó gondozásában megjelent keményfedeles kötetből Fotó: Hitel Kiadó

Habsburg Eduárd: A Habsburg észjárás

Newt Gingrich, az Amerikai Egyesült Államok Képviselőházának volt elnöke szerint a könyv mesterien vázol fel hét alapelvet, amelyek több mint nyolcszáz esztendőn keresztül befolyásolták és irányították a Habsburg családot. A politikus ajánlásában kiemelte, hogy ezek az alapelvek ma éppúgy alkalmazhatók, mint az elmúlt évszázadokban. George Pell bíboros pedig egyszerre bátorító és hasznos olvasmányként értékelte a tanulmánykötetet mindazok számára, akik szeretik és értékelik a nyugati civilizációt.

Ez az elmélkedésekből és anekdotákból álló könyv könnyed léptekkel visz végig bennünket a Habsburg-történet nagy részén.

– fogalmazott a bíboros.

A Habsburgok történelmi megítélése magyar szemszögből mindig is két táborra osztotta a véleményformálókat, s talán ezért is hangsúlyozza a szerző a magyar kiadáshoz szánt előszóban, hogy a család magyar ága, amelyből jómaga is szárazik, 250 éve önzetlenül és nagy szeretettel viseltetik a haza és a nyelv iránt. Ahogy a szerző fogalmaz, a nádorok közvetítettek a magyarok lángoló szabadságszeretete és a néha túlságosan merev struktúrákban gondolkodó, Bécsben lakó császárok között, ám ez a viszony sokkal összetettebb, mint ahogyan sokszor gondolkodunk róla:

József Antal főherceg leszármazottjai Magyarországon éltek, magyarul beszéltek, és magyarnak érezték magukat. Egyikük, István főherceg adta át 1848-ban a magyar követeléseket Bécsben kuzinjának, a császárnak. A dolgok tehát évszázadok óta kicsit bonyolultabbak, mint elsőre látszanak.

Habsburg Eduárd hét pontot felállítva elemez, értékrendet állít, visszatekint a történelembe, tanácsot ad a jelenre nézve. És ez nemcsak azok számára érdekes, akik száz százalékig azonosulni tudnak vele, hanem mindenkinek, akit rohanó napjainkban kicsit is foglalkoztat az identitás, a boldogulás, a megmaradás kérdése.