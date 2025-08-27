Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

Salma HayekjubileumRobert Rodriguezfilmforgatás

Salma Hayek sírva fakadt egy nyolcórás szexjelenet miatt

Pontosan harminc éve mutatták be Robert Rodriguez kultikus akciófilmjét, a Desperadót, amely nemcsak Antonio Banderas fegyverforgató figurája és a stílusos akciószekvenciák miatt vált emlékezetessé, hanem egy olyan jelenet miatt is, amely majdnem el sem készült.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 18:03
Salma Hayek rosszul viselte a Desperado hírhedt erotikus jelenetét.
Salma Hayek rosszul viselte a Desperado hírhedt erotikus jelenetét. Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A forró hangulatú szexjelenet mára ikonikussá vált, ám Salma Hayek számára valóságos rémálom volt a forgatása. A színésznő a kilencvenes évek közepén még pályája elején járt: Mexikóból érkezett Hollywoodba, korábban szappanoperákban és szitkomokban szerepelt, és a Desperado jelentette számára az igazi áttörést. Épp ezért különösen nagy teherként élte meg, amikor Rodriguez váratlanul szexjelenetet írt be a forgatókönyvbe – olyat, amely eredetileg nem is szerepelt benne.

A Desperado sikere Salma Hayekből is rögtön sztárt csinált. Fotó: TMDb

Salma Hayek és a Desperado: könnyek és pánik a forgatáson

Hayek elmondása szerint addig soha nem kellett meztelenül játszania, ráadásul mindig is szégyenlős volt. Amikor elérkezett a felvétel napja, annyira ideges lett, hogy elsírta magát, és kijelentette: nem tudja megcsinálni. Antonio Banderas és a stábtagok próbálták megnyugtatni, viccelődéssel oldani a feszültséget, de a helyzet nem lett könnyebb attól, hogy mindenki látni akarta a „nagy jelenetet”.

Robert Rodriguez végül kitessékelte a stábot a díszletből – Hayek mellett csak Banderas, a rendező producer feleség, Elizabeth Avellán és a script supervisor, vagyis naplóvezető maradhatott bent.

Akkoriban még nem létezett az „intimitáskoordinátor” szakma, amely ma már szinte alapkövetelmény hasonló forgatásoknál, így Hayeknek csak a rendező és partnere iránti bizalmára kellett hagyatkoznia.

Ám a felvétel még így sem ment könnyen: többször is leállították a forgatást, mert a színésznő minden alkalommal sírva fakadt, amikor le kellett dobnia a törölközőt. A tervezett egyórás felvételből végül nyolcórás küzdelem lett, Rodriguez pedig kénytelen volt rövid snittekre vágni az anyagot, mert a hosszabb beállítások egyszerűen használhatatlanok voltak.

A Desperado szexjelenete így is bekerült a filmtörténetbe, de Salma Hayek számára máig traumatikus élményként él. Későbbi interjúiban hangsúlyozta: nem Rodriguezre vagy Banderasra haragszik, hiszen mindketten nagyon támogatóak voltak, hanem inkább önmagát okolja akkori tapasztalatlanságáért.

A film elkészülte után újabb kellemetlen pillanattal kellett szembenéznie: amikor szüleinek és testvérének levetítette a Desperadót, a hírhedt jelenet előtt egyszerűen kiküldte őket a szobából. Amikor azonban legközelebb kellett a nőies bájaival elbűvölni a kamerát Rodriguez következő filmjében, az Alkonyattól pirkadatig című horrorkomédiában, már sokkal gyakorlottabb volt a színésznő, és a filmben látható táncjelenete ugyancsak kultikussá vált – erről itt írtunk korábban.

A Desperado végül óriási siker lett: a mindössze hétmillió dolláros költségvetésből készült akciófilm világszerte 58 milliót hozott (2003-ban elkészült a folytatás is, a Volt egyszer egy Mexikó), és elindította Hayek hollywoodi karrierjét, miközben a hírhedt szexjelenet is számtalan újranézést élt meg a rajongók körében.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu