Salma Hayek sírva fakadt egy nyolcórás szexjelenet miatt

A forró hangulatú szexjelenet mára ikonikussá vált, ám Salma Hayek számára valóságos rémálom volt a forgatása. A színésznő a kilencvenes évek közepén még pályája elején járt: Mexikóból érkezett Hollywoodba, korábban szappanoperákban és szitkomokban szerepelt, és a Desperado jelentette számára az igazi áttörést. Épp ezért különösen nagy teherként élte meg, amikor Rodriguez váratlanul szexjelenetet írt be a forgatókönyvbe – olyat, amely eredetileg nem is szerepelt benne.

A Desperado sikere Salma Hayekből is rögtön sztárt csinált. Fotó: TMDb

Salma Hayek és a Desperado: könnyek és pánik a forgatáson

Hayek elmondása szerint addig soha nem kellett meztelenül játszania, ráadásul mindig is szégyenlős volt. Amikor elérkezett a felvétel napja, annyira ideges lett, hogy elsírta magát, és kijelentette: nem tudja megcsinálni. Antonio Banderas és a stábtagok próbálták megnyugtatni, viccelődéssel oldani a feszültséget, de a helyzet nem lett könnyebb attól, hogy mindenki látni akarta a „nagy jelenetet”.

Robert Rodriguez végül kitessékelte a stábot a díszletből – Hayek mellett csak Banderas, a rendező producer feleség, Elizabeth Avellán és a script supervisor, vagyis naplóvezető maradhatott bent.

Akkoriban még nem létezett az „intimitáskoordinátor” szakma, amely ma már szinte alapkövetelmény hasonló forgatásoknál, így Hayeknek csak a rendező és partnere iránti bizalmára kellett hagyatkoznia.

Ám a felvétel még így sem ment könnyen: többször is leállították a forgatást, mert a színésznő minden alkalommal sírva fakadt, amikor le kellett dobnia a törölközőt. A tervezett egyórás felvételből végül nyolcórás küzdelem lett, Rodriguez pedig kénytelen volt rövid snittekre vágni az anyagot, mert a hosszabb beállítások egyszerűen használhatatlanok voltak.

A Desperado szexjelenete így is bekerült a filmtörténetbe, de Salma Hayek számára máig traumatikus élményként él. Későbbi interjúiban hangsúlyozta: nem Rodriguezre vagy Banderasra haragszik, hiszen mindketten nagyon támogatóak voltak, hanem inkább önmagát okolja akkori tapasztalatlanságáért.

A film elkészülte után újabb kellemetlen pillanattal kellett szembenéznie: amikor szüleinek és testvérének levetítette a Desperadót, a hírhedt jelenet előtt egyszerűen kiküldte őket a szobából. Amikor azonban legközelebb kellett a nőies bájaival elbűvölni a kamerát Rodriguez következő filmjében, az Alkonyattól pirkadatig című horrorkomédiában, már sokkal gyakorlottabb volt a színésznő, és a filmben látható táncjelenete ugyancsak kultikussá vált – erről itt írtunk korábban.