Rendkívüli

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

fődíjszarajevói filmfesztiváldokumentumfilm

Magyar film nyert fődíjat a szarajevói filmfesztiválon

A nagy újrakezdés című dokumentumfilm a két Michelin-csillaggal kitüntetett budapesti Onyx Étterem szétveréséről és újranyitásáról szól. Az alkotást a szarajevói filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique fejlesztési programjában mutatták be, és egyből elnyerte a fődíjat, ami 20 000 euró értékű utómunka-támogatással jár.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 16:29
A nagy újrakezdés (Fotó: Other Films)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akar Péter és Fatér Ambrus A nagy újrakezdés című, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő dokumentumfilmje a napokban debütált a szarajevói filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique fejlesztési programjában, ahol szakmai mentorok értékelték a készülő film nyersvágatát. Végül elnyerte a versenyprogram Avantpost nevű fődíját, ami 20 000 euró értékű utómunka-támogatással jár.

Szarajevói Filmfesztivál
A nyertes csapat a szarajevói filmfesztiválon

A film főhőse a 38 éves Anna, aki megörökli édesanyjától a két Michelin-csillaggal kitüntetett budapesti Onyx éttermet. Ám úgy dönt, hogy újraértelmezi az örökségét, és teljesen az alapoktól épít egy olyan éttermet, amely újszerű felfogást követ a vendéglátásban.

A film azt a folyamatot mutatja be, ahogy Anna vezetésével létrejön az Onyx alkotói közösség. A főszereplőt a családi örökség és a kollégái különféle problémái is kihívások elé állítják, miközben meg kell tanulnia vezetőként is helytállni az új keretek között.

A szarajevói filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique programjában olyan, még készülőben lévő dokumentumfilmek versenyeznek, amelyek a vágás fázisánál tartanak, vagyis annál a folyamatnál, ahol eldől, hogy több száz órányi felvételből milyen film születik. 

A nagy újrakezdés rendezői Fatér Ambrus és Akar Péter, producere Balogh Rita, koproducere Fränk Barbara, az operatőrei a két rendező mellett Nyoszoli Ákos és Székely Róbert, vágója Rudas Mariann. 

A film várhatóan 2026-ban készül el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

Bayer Zsolt avatarja

(Hát persze... Hiszen ezt ismerjük...)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu