Magyar film nyert fődíjat a szarajevói filmfesztiválon

Akar Péter és Fatér Ambrus A nagy újrakezdés című, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő dokumentumfilmje a napokban debütált a szarajevói filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique fejlesztési programjában, ahol szakmai mentorok értékelték a készülő film nyersvágatát. Végül elnyerte a versenyprogram Avantpost nevű fődíját, ami 20 000 euró értékű utómunka-támogatással jár.

A nyertes csapat a szarajevói filmfesztiválon

A film főhőse a 38 éves Anna, aki megörökli édesanyjától a két Michelin-csillaggal kitüntetett budapesti Onyx éttermet. Ám úgy dönt, hogy újraértelmezi az örökségét, és teljesen az alapoktól épít egy olyan éttermet, amely újszerű felfogást követ a vendéglátásban.

A film azt a folyamatot mutatja be, ahogy Anna vezetésével létrejön az Onyx alkotói közösség. A főszereplőt a családi örökség és a kollégái különféle problémái is kihívások elé állítják, miközben meg kell tanulnia vezetőként is helytállni az új keretek között.