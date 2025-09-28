Az előadás előtt derült csak ki, hogy ki lesz a József Attila Színház igazgatója

A következő ötéves ciklusban is Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója. Nemcsák Károly igazgató emlékeztetett arra, hogy mandátuma 2026. január 31-én lejár. „Úgy gondoltam, hogy még van elég erőm ahhoz, hogy egy következő ciklusra pályázzak” – mondta. Hozzátette: a pályázatot beadta, a minisztérium és a miniszter döntése, hogy alkalmasnak találják-e arra, hogy a következő öt évben is ő vezesse a József Attila Színházat és a társulatot. Hankó Balázs gratulálva, és negyedik igazgatói ciklusára sok sikert kívánva adta át a kinevezési okmányt, amely szerint Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására további öt évre, 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig nevezi ki.

Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán

Nemcsák Károlyt újra kinevezték a József Attila Színház élére

– Mi, magyarok színházszeretők vagyunk – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy évente mintegy hétmillióan látogatnak el színházba, a József Attila Színház pedig évi 100 ezer nézőt fogad. Kiemelte: a népszínházjellegű teátrum kortárs és klasszikus darabokat mutat be, emellett olyan zenés műveket is játszik, mint a Shrek, a Musical.

Idén a József Attila Színház finanszírozása 400 millió forinttal, több mint 50 százalékkal emelkedett. Azt is vállalták, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház.

A szeptember 28-i kinevezési oklevél szerint Nemcsák Károly több évtizedes, nagy ívű pályáját mindvégig a szakmai kiválóság, valamint a nemzeti értékek megőrzése és továbbadása iránti elkötelezettség jellemezte. Eddigi elhivatott vezetői munkájának elismeréseként újbóli megbízatása kifejezi azt a nagyrabecsülést és bizalmat, amely hiteles és követendő irányt mutat a színház közössége és a hazai kulturális élet számára.