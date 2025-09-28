  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Az előadás előtt derült csak ki, hogy ki lesz a József Attila Színház igazgatója
József Attila SzínházszínházNemcsák Károly

Az előadás előtt derült csak ki, hogy ki lesz a József Attila Színház igazgatója

A régi-új igazgató kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap adta át a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt a színpadon.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 09. 28. 18:27
Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója (j) beszél, mielőtt átveszi a következő ötéves ciklusra szóló kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől (b) a fővárosi teátrumban. Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A következő ötéves ciklusban is Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója. Nemcsák Károly igazgató emlékeztetett arra, hogy mandátuma 2026. január 31-én lejár. „Úgy gondoltam, hogy még van elég erőm ahhoz, hogy egy következő ciklusra pályázzak” – mondta. Hozzátette: a pályázatot beadta, a minisztérium és a miniszter döntése, hogy alkalmasnak találják-e arra, hogy a következő öt évben is ő vezesse a József Attila Színházat és a társulatot. Hankó Balázs gratulálva, és negyedik igazgatói ciklusára sok sikert kívánva adta át a kinevezési okmányt, amely szerint Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására további öt évre, 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig nevezi ki.

Budapest, 2025. szeptember 28. Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója (j) átveszi a következő ötéves ciklusra szóló kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől (b) a fővárosi teátrumban, a Shrek, a Musical című előadás előtt 2025. szeptember 28-án. Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatának ellátására a 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig szóló időszakra nevezték ki. MTI/Kocsis Zoltán
Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán 

Nemcsák Károlyt újra kinevezték a József Attila Színház élére

– Mi, magyarok színházszeretők vagyunk – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy évente mintegy hétmillióan látogatnak el színházba, a József Attila Színház pedig évi 100 ezer nézőt fogad. Kiemelte: a népszínházjellegű teátrum kortárs és klasszikus darabokat mutat be, emellett olyan zenés műveket is játszik, mint a Shrek, a Musical.

Idén a József Attila Színház finanszírozása 400 millió forinttal, több mint 50 százalékkal emelkedett. Azt is vállalták, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház.

A szeptember 28-i kinevezési oklevél szerint Nemcsák Károly több évtizedes, nagy ívű pályáját mindvégig a szakmai kiválóság, valamint a nemzeti értékek megőrzése és továbbadása iránti elkötelezettség jellemezte. Eddigi elhivatott vezetői munkájának elismeréseként újbóli megbízatása kifejezi azt a nagyrabecsülést és bizalmat, amely hiteles és követendő irányt mutat a színház közössége és a hazai kulturális élet számára. 

Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész 2011 óta vezeti a budapesti József Attila Színházat. A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1981-ben végezte, majd Szegeden, később Zalaegerszegen, 1986–89-ig a Radnóti Színpadon, 1989–91-ig a Nemzeti Színházban, 1991–1996-ig a Budapesti Kamaraszínházban játszott. 1999-től a soproni Petőfi Színház, 2002-től a Turay Ida Színház tagja volt. A Magyar Televízióban 1987 és 1999 között sugárzott Szomszédok című teleregény egyik főszereplőjeként vált országosan ismertté. Művészete elismeréseként 1992-ben Jászai Mari-díjat, 2012-ben érdemes művész, 2021-ben kiváló művész címet kapott.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsalád

A hernyó vallomása

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu