A magyar kastélyok reneszánsza Nagytétényben is új lángra lobbant

A kastélyok az épített örökség részeként egy magyar aranykor letéteményesei, a helyi identitás fő építőkövei – hangsúlyozta a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, Vincze Máté a Nagytétényi Kastélymúzeum Kastélykertjét megnyitó ünnepségen, szombaton.

Munkatársunktól
2025. 09. 28. 6:30
Megnyílt a nagytétényi kastély parkja
Megnyílt a nagytétényi kastély parkja. Forrás: Budafokteteny.hu
Vincze Máté rámutatott: Dél-Budán, ahol az erőltetett iparosítás nagy rombolást végzett az épített örökségben, különösen fontos az, hogy a helyiek megtapasztalhassák és átélhessék a történelmi hagyományt. A kormány és Hankó Balázs kulturális miniszter nevében is örömét fejezte ki, hogy a nagytétényiek, dél-budaiak, budapestiek, magyarok visszakaphatják a nagytétényi kastélykertet. Ez a hosszú folyamat nagyjából három évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum megnyitotta a kastély túloldalán található Campona Victrix Régészeti Kiállítóhelyet, amelynek 2024-ben több mint 17 ezer látogatója volt - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Budapest, 2025. szeptember 27. Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, Németh Zoltán, Budafok alpolgármestere és Kocsondi Márk, a Fidesz-KDNP budafoki önkormányzati képviselője (b-j) megtekintik a Nagytétényi Kastélymúzeum, a Száraz-Rudnyánszky-kastély megnyílt parkját 2025. szeptember 27-én. Közösségi térként megnyílt a kastély parkja, amely minden második szombaton várja a látogatókat. MTI/Kocsis Zoltán
Vincze Máté helyettes államtitkár, Németh Zoltán alpolgármester és Kocsondi Márk önkormányzati képviselő megtekintik a Száraz-Rudnyánszky-kastély megnyílt parkját. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A kastélyok a helyi identitás fő építőkövei

Mint mondta, e folyamat organikus folytatása most a kastélykert megnyitása. Bejelentette, a következő lépés a kastély megújítása lesz, erre 5 milliárd forintos keretösszeget szánnak a következő ciklus állami építészeti beruházási tervében.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy kastélyokban és múzeumkertekben Budapest és a vidék egyaránt gazdag. Emlékeztetett, az elmúlt években megújult például a Nemzeti Múzeum Múzeumkertje, a Károlyi kert a Petőfi Irodalmi Múzeumnál, a Városliget pedig számos múzeumnak ad otthont.

Kijelentette, a Nagytétényi Kastélymúzeum kertjére is fokozatos újjászületés, megújulás vár. Újabb lehetőség nyílik majd a családok, közösségek számára, hogy az épített örökség környezetében piknikezzenek, programokon vegyenek részt. A kastélykertben ugyanis minden második hétvégén rendezvények lesznek az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ együttműködésének köszönhetően.

A Grassalkovich stílusú, XVIII. században épült barokk műemléképület és a benne lévő bútorgyűjtemény egyaránt értékes – hívta fel a figyelmet Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármester, hozzátéve, hogy a kastély jól megközelíthető, idegenforgalmi szempontból is jól fejleszthető építmény, csodálatos zöld környezettel.

A Nagytétényi Kastélymúzeum kertje mostantól minden második szombaton a helyiekkel egyeztetett rendezvények és szabadidős programok otthona lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az eseménysorozat célja, hogy olyan találkozási pontot teremtsen a helyi közösség számára, ahol a tudást, a kultúrát és a hagyományt élő módon közvetítik.

A programokon keresztül a résztvevők betekintést nyerhetnek majd Budafok-Tétény múltjába, jelenébe és kulturális értékeibe, miközben műhelyfoglalkozások, előadások, felolvasások és interaktív események révén közösen formálhatják a kerület jövőjét.

 

