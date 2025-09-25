  • Magyar Nemzet
  Monstre koncerttel ünnepli 77. születésnapját Deák Bill Gyula, ikonikus dalok csendülnek fel az arénában
Monstre koncerttel ünnepli 77. születésnapját Deák Bill Gyula, ikonikus dalok csendülnek fel az arénában

Alig hihető, de igaz, Deák Bill Gyula is hamarosan betölti a 77. életévét. A jeles alkalomból november 15-én ismételten együtt ünnepel rajongóival a Papp László Budapest Sportarénában, ahol kiváló zenésztársaival és vendégeivel eddigi pályafutásának legismertebb dalait adja elő. Bill kapitány bő repertoárból válogathat.

2025. 09. 25. 15:03
Deák Bill Gyula
„A blues egy életforma, egy életérzés – magával ragad és nem ereszt” – fogalmazott korábban a legendás énekes. Még a 60-as években ragadta el a zene, s túl megannyi telt házas nagykoncerten, többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadóként sem tud – s nem is akar – szabadulni a hatása alól. 

Deák Bill Gyula pályafutásának minden korszakából felcsendülnek majd ikonikus dalok a koncerten (Fotó: Jóvér Szabolcs)

Sztárból lett király – hiszen Kőbányán kezdte pályafutását a Sztár zenekarban, majd a Syriusban is énekelt, később a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert énekes. Ekkoriban már nemcsak ő pingálta a falra krétával – ahogyan a Kopaszkutya című filmben szerepe szerint tette –, hogy „Bill, a király!” 

1983-ban Torda táltosként „véres kardot hozott” az István, a király című rockoperában, később az Itt élned, halnod kell, a János vitéz és a Jézus Krisztus szupersztár című musicalekben is jelentős feladatokat kapott. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra, s aratott sikereket, szólólemezei is nagy példányszámban fogytak.

Munkásságát számos díjjal jutalmazták, többek között 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vehette át. 

Még 1984-ben a rock & roll egyik alapítója, Chuck Berry mondta róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.” De saját bevallása szerint is a közönség szeretete minden egyéb elismerésnél többet jelent neki. Egy nehéz esztendő – hiszen idén veszítette el imádott feleségét – végéhez közeledve ismét fontos koncertre készül. November 15-én pályafutásának minden korszakából felcsendülnek majd ikonikus dalok – így a HBB, a szólólemezek, a rockoperák slágerei sem maradhatnak el. De elhangzik majd a szintén legendás A zöld, a bíbor és a fekete című nóta is. 

A jelenlegi zenésztársak (Nagy Dénes – szólógitár, Takács József – basszusgitár, Szabó Csaba – dob, Koltay Kurszán – billentyű) mellett olyan sztárvendégek érkeznek a színpadra, mint Tátrai Tibor, Takáts Tamás és Ferenczi György.

 

