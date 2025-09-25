Monstre koncerttel ünnepli 77. születésnapját Deák Bill Gyula, ikonikus dalok csendülnek fel az arénában

„A blues egy életforma, egy életérzés – magával ragad és nem ereszt” – fogalmazott korábban a legendás énekes. Még a 60-as években ragadta el a zene, s túl megannyi telt házas nagykoncerten, többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadóként sem tud – s nem is akar – szabadulni a hatása alól.

Deák Bill Gyula pályafutásának minden korszakából felcsendülnek majd ikonikus dalok a koncerten (Fotó: Jóvér Szabolcs)

Sztárból lett király – hiszen Kőbányán kezdte pályafutását a Sztár zenekarban, majd a Syriusban is énekelt, később a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert énekes. Ekkoriban már nemcsak ő pingálta a falra krétával – ahogyan a Kopaszkutya című filmben szerepe szerint tette –, hogy „Bill, a király!”

1983-ban Torda táltosként „véres kardot hozott” az István, a király című rockoperában, később az Itt élned, halnod kell, a János vitéz és a Jézus Krisztus szupersztár című musicalekben is jelentős feladatokat kapott. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra, s aratott sikereket, szólólemezei is nagy példányszámban fogytak.

Munkásságát számos díjjal jutalmazták, többek között 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vehette át.

Még 1984-ben a rock & roll egyik alapítója, Chuck Berry mondta róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.” De saját bevallása szerint is a közönség szeretete minden egyéb elismerésnél többet jelent neki. Egy nehéz esztendő – hiszen idén veszítette el imádott feleségét – végéhez közeledve ismét fontos koncertre készül. November 15-én pályafutásának minden korszakából felcsendülnek majd ikonikus dalok – így a HBB, a szólólemezek, a rockoperák slágerei sem maradhatnak el. De elhangzik majd a szintén legendás A zöld, a bíbor és a fekete című nóta is.