Azahriah alaposan odavert ennek a gyönyörű pályatársának, meghökkentő dolog történt

Tavaly is saját előadóit hallgatta legszívesebben hazánk internetes közönsége: Azahriah és Desh kirobbanthatatlan maradt a 2024-es zenei toplisták éléről, a magyarországi művészek így például meghökkentő módon itthon a Spotify világranglistáját vezető amerikai előadókat, Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is maguk mögé tudták utasítani.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Azahriah triplázott

A zenei platform felhasználói világszerte az utóbbi énekesnő slágereit streamingelték a legtöbb, csaknem 6 milliárd alkalommal. Ugyanitt a legnépszerűbb világsláger Billie Eilish Birds of a Feather című dala volt, csaknem 1,8 milliárd lejátszással – bár Sabrina Carpenter Espresso című slágere ettől csupán 650 ezer streamingeléssel maradt le. A YouTube világranglistáján eközben globális szinten Rosé és Bruno Mars APT. című dala volt a legnépszerűbb dal, közel 1,4 milliárd lejátszással.

A Kárpát-medencére tekintve mindeközben az látható, hogy a magyarok körében már nem annyira népszerűek a külföldi előadók, mint korábban. A „legkapósabb” énekes ezúttal is Azahriah volt: szóló számaival és több mint 50 millió lejátszással ő lett a Spotify magyarországi közönségének favoritja, de emellett három formációval is bekerült a top20-ba.

A listavezető énekes Deshsel és Young Fly-jal közösen előadott „Pannonia” című dala 2024-ben mind a Spotify-on, mind a YouTube-on az ország leghallgatottabb slágere volt – a szerzeményt a hazai felhasználók a két platformon összesen több mint 35 millió alkalommal játszották le.

A YouTube-on eközben Desh szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el. A külföldi előadók közül a Spotify magyarországi közönségkedvence Billie Eilish volt: az amerikai énekesnő dalait a hazai felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször – mintegy 38 és fél millió alkalommal. Az ország kedvenc külföldi slágere Spotify-on Artemas I like the way you kiss me című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes The Sound of Silence című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger.