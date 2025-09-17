Azahriah alaposan odavert ennek a gyönyörű pályatársának, meghökkentő dolog történt

Rendkívüli

Csupán öt külföldi előadó fért fel a magyarok húszas Spotify-toplistájára, míg a YouTube-on egyetlen világsztár sem került be az ország legkedveltebb énekesei közé. Egyebek mellett erre mutat rá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) zenehallgatási szokásainkat elemző friss kutatása, amely a YouTube és a Spotify 2024-es slágerlistáit vette górcső alá. A tanulmányból az is kitűnik, hogy az online térben népszerű előadók dalai egyre többször tűnnek fel a hazai rádiók kínálatában.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 16:21
Sabrina Carpenter Magyarországon is jelentős rajongótáborral büszkélkedhet, de a hazai előadókkal nem bírt el. Fotó: LEONARDO MUNOZ Forrás: AFP
Tavaly is saját előadóit hallgatta legszívesebben hazánk internetes közönsége: Azahriah és Desh kirobbanthatatlan maradt a 2024-es zenei toplisták éléről, a magyarországi művészek így például meghökkentő módon itthon a Spotify világranglistáját vezető amerikai előadókat, Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is maguk mögé tudták utasítani.

Azahriah
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Azahriah triplázott 

A zenei platform felhasználói világszerte az utóbbi énekesnő slágereit streamingelték a legtöbb, csaknem 6 milliárd alkalommal. Ugyanitt a legnépszerűbb világsláger Billie Eilish Birds of a Feather című dala volt, csaknem 1,8 milliárd lejátszással – bár Sabrina Carpenter Espresso című slágere ettől csupán 650 ezer streamingeléssel maradt le. A YouTube világranglistáján eközben globális szinten Rosé és Bruno Mars APT. című dala volt a legnépszerűbb dal, közel 1,4 milliárd lejátszással.

A Kárpát-medencére tekintve mindeközben az látható, hogy a magyarok körében már nem annyira népszerűek a külföldi előadók, mint korábban. A „legkapósabb” énekes ezúttal is Azahriah volt: szóló számaival és több mint 50 millió lejátszással ő lett a Spotify magyarországi közönségének favoritja, de emellett három formációval is bekerült a top20-ba. 

A listavezető énekes Deshsel és Young Fly-jal közösen előadott „Pannonia” című dala 2024-ben mind a Spotify-on, mind a YouTube-on az ország leghallgatottabb slágere volt – a szerzeményt a hazai felhasználók a két platformon összesen több mint 35 millió alkalommal játszották le.

 A YouTube-on eközben Desh szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el. A külföldi előadók közül a Spotify magyarországi közönségkedvence Billie Eilish volt: az amerikai énekesnő dalait a hazai felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször – mintegy 38 és fél millió alkalommal. Az ország kedvenc külföldi slágere Spotify-on Artemas I like the way you kiss me című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes The Sound of Silence című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger.

Az NMHH tanulmánya rámutat, hogy az online térben népszerű előadók egyre többször jelennek meg a rádiók kínálatában is, de egyes művészek továbbra is jóval kevesebbszer szerepelnek a rádiók repertoárjában, mint amennyiszer azt az online platformok felhasználói elvárnák. 

A rádiós top20-ba például az internetes platformok népszerű előadói közül mindössze a Follow The Flow együttes került be, míg az online összesen 61 milliószor streamelt Azahriah „csupán” 16 ezer alkalommal volt hallható a 144 adón a teljes év során – ezzel a rádiós toplista 24. helyét elfoglalva.

Az elemzés emlékeztet, hogy a rádiók megpróbálják ugyan követni a zenei ízlések változását, és törekszenek a népszerű slágerek műsorra tűzésére, az obszcén dalszövegek vagy a saját célközönségük eltérő ízlése miatt azonban gyakran előfordulhat, hogy egyes zeneműveket nem tesznek közzé, bármennyire is kedveltek azok egyébként online.

A világ és a magyarok 2024-es Spotify- és YouTube toplistái, valamint a médiahatóság teljes tanulmánya már elérhető az NMHH honlapján.

 

