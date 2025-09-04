BeyoncéJay-Zszületésnap

Ma 44 éves Beyoncé, az R&B királynője, aki bármibe is belelkezd, az sikerre van ítélve

Meglepő módon legutóbb country lemezével ért el hatalmas sikereket. A születésnapos Beyoncé a zeneipar egyik legbefolyásosabb személyének számít, Grammy-díjainak száma immár 35, de van, aki szerint többet is érdemelt volna.

2025. 09. 04. 13:47
A harmincötszörös Grammy-díjas énekesnő Beyoncé Giselle Knowles néven született 1981. szeptember 4-én Houstonban. Már gyerekkorában is sokszor szerepelt, művészeti iskolába járt és ennek versenyein gyakran énekes-táncos produkciókkal lépett fel. Széles ismertségre a Destiny’s Child nevű R&B lányegyüttes tagjaként tett szert. A World Music Awards szerint a csapat volt minden idők legtöbb lemezét eladó női zenekara. 

Beyoncé
Kelly Rowland, Beyoncé Knowles és Michelle Williams, azaz a Destiny’s Child

2003-ban jelent meg első szólóalbuma, a Dangerously in Love, amelyen olyan sikerszámok hallhatók, mint a Crazy in Love vagy a Baby Boy. A lemez a 2004-es Grammy-díjátadón öt díjat kapott.

Az énekesi karrierje mellett több mozifilmben is szerepelt, 2004-ben pedig megalapította saját divatmárkáját is, a House of Deréont. 

Ugyan kapcsolata 2003 óta tart Jay-Z amerikai rapperrel, de csak 2008. április 4-én házasodtak össze. Első gyermekük, Ivy Blue Carter 2012 januárjában született meg. 

 

A házaspár lányukkal ,Ivy Blue Carterrel

A mára kész felnőtt, 13 éves tinédzsernek pont olyan stílusos a megjelenése, mint édesanyjának. A lány azonban nemcsak megjelenésében hasonlít Beyoncé-ra, a színpadon is otthonosan mozog. A Cowboy Carter turnén háttértáncosként lépett fel a világsztár anyukája showjában.

A Wikipédia szerint a Forbes Magazin által 2010-ben publikált Legbefolyásosabb zenészek listán Beyoncé az első helyen szerepelt. Mint arról mi is beszámoltunk egy korábbi cikkünkben, a harmincötszörös Grammy-díjas énekesnő hatalmától az egész zeneipar tart

Olyan nagyszerű előadókat, mint például Adele, furcsa tettekre sarkal ez a félelem. A 2017-es Grammy-díjátadón Adele nyerte az év albumát, ugyanebben a kategóriában Beyoncét is jelölték. A díj átvételekor mondott beszédében Adele azt mondta, hogy Beyoncé érdemelte meg a díjat. Azt is elmondta, hogy ő egy olyan személy, akit egész életében csodált, és aki sok előadó számára inspiráció forrása. 

Könnyekben tört ki, kettétörte a díjat, és egy darabot a közönség soraiban ülő Beyoncéhoz vágott. 

 

 

Úgy tűnik, a díva bármibe is kezd, az sikerre van ítélve. Legutóbb, 2025 februárjában, Cowboy Carter című country lemeze kapta a 67. Grammy-gála fődíját: elhozta a legjobb album trófeáját az amerikai lemezakadémia díjátadójáról. Beyoncé ezzel történelmet írt, hiszen első fekete előadóként díjazták a country műfajában.

 

