Idén a román, jövőre a német nyelvű irodalmat is ünneplik a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Sajtóeseményen mutatták be a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programját, ahol Gál Katalin, a szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke elmondta, hogy Magyarországon sokan és sokféle irodalmat olvasnak, így remélik, örömmel fogadja a közönség, hogy idén rekordszámú, 162 kiállítóval várják az érdeklődőket október 2. és 5. között a Bálna Honvédelmi Központban. A kiállítók mellett 118 programmal és háromszáznál is több dedikálással készülnek a szervezők, illetve a könyvkiadók.

Idén rekordszámú kiállítóval várják az érdeklődőket a Bálnában (Forrás: Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál/Déry Ágoston)

Az idei díszvendéget Ioana Anghel, a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatója képviselte a sajtótájékoztatón, aki Demeter András István, a szomszédos ország kulturális miniszterének üzenetét is felolvasta. Az RMDSZ-es politikus hangsúlyozta, hogy a kultúrának nincsenek határai, és nagyon örülnek neki, hogy bemutathatják a kortárs román irodalmat Budapesten, hiszen ez egy újabb lehetőséget nyit a két nemzet között a dialógusra.

Kérdésünkre az igazgatónő elmondta, hogy a legfrissebb kiadványokra fókuszáltak programjuk összeállításakor, így olyan műveket és szerzőket ismerhetünk meg díszvendégségük során, amelyeket az elmúlt egy-két évben fordítottak le románról magyarra, nem feltétlenül neves, hanem kis kiadók által is.

Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy már létezik egy élő és állandó együttműködés a két ország írói, fordítói és kiadói között. Továbbá teret szeretnének biztosítani ahhoz, hogy megvitassuk, hogyan tudjuk az irodalom segítségével feldolgozni történelmünket, és hogyan viszonyulunk a történelmi helyzetekhez és szituációkhoz.

Forrás: Facebook/Déry Ágoston

Elismerést is átadnak a budapesti nemzetközi könyvfesztiválon

Az idén a világhírű dán írónő, Janne Teller veheti át a Budapest-nagydíjat, akinek harminc nyelvre lefordított műveit a magyar közönség is ismeri. A szerzővel találkozni is lehet a majd fesztiválon, ahol október 4-én 16 órától pódiumbeszélgetésen vesz részt. Itt főleg új könyvéről, a Büszke vagy rám, Joanna? címűről mesél, majd dedikál.

Jövőre a német nyelvű irodalom lesz a fesztivál díszvendége, így svájci és osztrák szerzők is lesznek a meghívottak között.