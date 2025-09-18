Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Budapestet ijesztgeti a rejtélyes, félelmetes külsejű ukrán zenész

A függönyből készült maszk mögé rejtőző énekes nemcsak megjelenésében, de zenéjében is egyedülálló. Dalai kiszámíthatatlan elegyei a house és a blues zenének, arról pedig, hogy mennyire sikeres volt a kísérlet, a több mint százmilliós streaminglejátszás árulkodik. A fiatal zenész ősszel első európai turnéjára készül, amiből Budapest sem maradhat ki: Carpetman november 23-án a Turbinában lép fel.

Carpetman egy titokzatos fiatal énekes, aki Ukrajnában született és egy szőnyegből készült maszk mögé rejtőzik. A zene iránti szenvedélye már gyerekkorában elkezdődött, ekkor kezdte el kialakítani saját stílusát, amelyre elsősorban olyan külföldi előadók hatottak, mint a Kaleo, a Hippie Sabotage, Two Feet, Kygo, Elderbrook, Jeremy Soule és Ludovico Einaudi.

A Carpetman-projekt 2023-ban indult útjára, de hiába az alig kétéves karrierút, Carpetmant máris több mint egymillióan hallgatják havonta Spotifyon, míg a többi platformon százmillió fölötti lejátszásnál jár. Carpetman maga írja és producerálja is dalait, így minden, amit a közönség elé tár, száz százalékban őt tükrözi. Carpetman tavaly sikeresen bemutatkozott Amerikában is, most pedig Európán a sor, így november 23-án Budapesten is elcsíphetjük a Turbinában.

 

