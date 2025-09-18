drum and basselektronikus zeneBudapest Parkkoncert

Az elektronikus zene egyik legnépszerűbb duója hét év után ismét Magyarországon lép fel

Végigjárták hazánk legnagyobb fesztiváljait, majd amikor legutóbb az Akvárium Klubban léptek fel, olyan érdeklődést produkáltak, hogy egy ráadás koncertet is beiktattak. A drum and bass élvonalbeli formáció, a Chase & Status a Budapest Parkban diktálja az ütemet szombat este.

2025. 09. 18.
Saul Milton és Will Kennard immár több mint húsz éve meghatározó alakjai a nemzetközi drum and bass színtérnek. A Chase & Status ikonikus számokkal és együttműködésekkel feszegeti a műfaj határait, olyan dalokat alkotva, mint a BACKBONE, a Liquor & Cigarettes vagy a Baddadan.

Chase & Status
A Chase & Status utoljára 2018-ban lépett fel Budapesten az Akvárium Klubban (Forrás: Facebook)

Platinalemezek, brit Top 10-es slágerek, rangos díjjelölések igazolják a teljesítményüket, miként az is, hogy a legnagyobb fesztiválokon és főfellépőként álltak színpadra. Hazánkban a Strand, a Sziget, a VOLT és a Fridge Fesztiválon is bizonyították, hogy nem csak stúdióban, hanem élőben is elementáris erejűek.

Az estét a brit drumm and bass duó, a Hybrid Minds nyitja, de a Chase & Status után sem ér véget az éjjel, hiszen olyan nevek váltják egymást a DJ-pultnál, mint Spor (Jon Gooch), Kara, Carrion, Chris.SU, Hated, Incident, Markov, MNBT, Ninah, Ninive, Shaymi, SiN, Statik és Quixotic.

 

