Az elektronikus zene egyik legnépszerűbb duója hét év után ismét Magyarországon lép fel

Saul Milton és Will Kennard immár több mint húsz éve meghatározó alakjai a nemzetközi drum and bass színtérnek. A Chase & Status ikonikus számokkal és együttműködésekkel feszegeti a műfaj határait, olyan dalokat alkotva, mint a BACKBONE, a Liquor & Cigarettes vagy a Baddadan.

A Chase & Status utoljára 2018-ban lépett fel Budapesten az Akvárium Klubban (Forrás: Facebook)

Platinalemezek, brit Top 10-es slágerek, rangos díjjelölések igazolják a teljesítményüket, miként az is, hogy a legnagyobb fesztiválokon és főfellépőként álltak színpadra. Hazánkban a Strand, a Sziget, a VOLT és a Fridge Fesztiválon is bizonyították, hogy nem csak stúdióban, hanem élőben is elementáris erejűek.

Az estét a brit drumm and bass duó, a Hybrid Minds nyitja, de a Chase & Status után sem ér véget az éjjel, hiszen olyan nevek váltják egymást a DJ-pultnál, mint Spor (Jon Gooch), Kara, Carrion, Chris.SU, Hated, Incident, Markov, MNBT, Ninah, Ninive, Shaymi, SiN, Statik és Quixotic.