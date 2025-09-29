Rendkívüli

A hipszterek kedvenc black metal zenekara hat év után ismét Magyarországon

Ráadásul két igencsak különleges előzenekar társaságában érkeznek. A Deafheaven az elszállós metáldallamaival már többször megrengette a hazai koncerttermeket, novemberben pedig legújabb nagylemezükkel, a Lonely People With Powerrel térnek vissza, és velük tart a Portrayal of Guilt és a Zeruel is november 16-án a Dürer Kertbe.

2025. 09. 29.
Az eredetileg San Franciscóban alakult Deafheavent George Clarke énekes, Kerry McCoy és Shiv Mehra gitárosok, Christopher Johnson basszusgitáros és Daniel Tracy dobos alkotják. A nagyközönség 2013-as Sunbather című lemezük kapcsán figyelt fel rájuk, amely újradefiniálta a keményzene peremvidékeit, a Rolling Stone beválogatta minden idők 100 legjobb metálalbuma közé, míg a Pitchfork a 2010-es évek 200 legjobb albumának listájára.

Deafheaven
 Deafheaven Fotó: Dustin Aksland 

A két évvel később érkező New Bermuda lemezzel ismét szembementek a műfaji konvenciókkal, 2018-as Ordinary Corrupt Human Love című korongjuk pedig meghozta a zenekar első Grammy-jelölését is a legjobb metálelőadás kategóriájában. A folyamatos változás útján haladva a zenekar 2021-ben a lágyabb textúrákkal és dallamokkal dolgozó Infinite Granite albummal jelentkezett, márciusban pedig, visszatérve a black metal gyökereihez, kiadták a Lonely People with Power című hatodik nagylemezüket.

A zenekar velőtrázó koncertjeivel már olyan fesztiválokon lépett fel, mint a Coachella és a Primavera Sound, játszottak a Slipknot, a Knocked Loose, Chelsea Wolfe és a Mono társaságában is. A Deafheaven többször megmozgatta már a hazai közönséget, a november 16-i este pedig a lemezbemutató mellett a két nagyszerű vendégzenekar, a szintén black metalban utazó Portrayal of Guilt és az ambient metallal lebegtető Zeruel miatt is különlegesnek ígérkezik.

Borítókép: A Deafheaven Sanghajban idén nyáron (Forrás: Facebook)


 

