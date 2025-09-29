A hipszterek kedvenc black metal zenekara hat év után ismét Magyarországon

Az eredetileg San Franciscóban alakult Deafheavent George Clarke énekes, Kerry McCoy és Shiv Mehra gitárosok, Christopher Johnson basszusgitáros és Daniel Tracy dobos alkotják. A nagyközönség 2013-as Sunbather című lemezük kapcsán figyelt fel rájuk, amely újradefiniálta a keményzene peremvidékeit, a Rolling Stone beválogatta minden idők 100 legjobb metálalbuma közé, míg a Pitchfork a 2010-es évek 200 legjobb albumának listájára.

Deafheaven Fotó: Dustin Aksland

A két évvel később érkező New Bermuda lemezzel ismét szembementek a műfaji konvenciókkal, 2018-as Ordinary Corrupt Human Love című korongjuk pedig meghozta a zenekar első Grammy-jelölését is a legjobb metálelőadás kategóriájában. A folyamatos változás útján haladva a zenekar 2021-ben a lágyabb textúrákkal és dallamokkal dolgozó Infinite Granite albummal jelentkezett, márciusban pedig, visszatérve a black metal gyökereihez, kiadták a Lonely People with Power című hatodik nagylemezüket.

A zenekar velőtrázó koncertjeivel már olyan fesztiválokon lépett fel, mint a Coachella és a Primavera Sound, játszottak a Slipknot, a Knocked Loose, Chelsea Wolfe és a Mono társaságában is. A Deafheaven többször megmozgatta már a hazai közönséget, a november 16-i este pedig a lemezbemutató mellett a két nagyszerű vendégzenekar, a szintén black metalban utazó Portrayal of Guilt és az ambient metallal lebegtető Zeruel miatt is különlegesnek ígérkezik.

Borítókép: A Deafheaven Sanghajban idén nyáron (Forrás: Facebook)



