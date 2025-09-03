Ilyet még nem láttunk: Velencében könny fakadt A Sziklából

Már biztos, hogy megvannak az idei velencei filmfesztivál legmeghatóbb percei: a Zúzógép (The Smashing Machine) című film premierjén a fesztivál idei leghosszabb, 15 perces tapsviharával ünnepelték a film alkotóit. Dwayne Johnson (A Szikla) ezúttal Mark Kerr birkózót játssza a nagyvásznon és a közönség lelkes reakciójából arra következtetünk, hogy nem is rosszul. Egyes sajtóorgánumok, például a BBC, máris Oscar-esélyes alakításról írnak.

Benny Safdie, Dwayne Johnson és Emily Blunt

Az 53 éves színész annyira meghatódott a közönség elismerésén, hogy önkéntelenül sírni kezdett:

Johnson, aki egykor pankrátorként The Rock (A Szikla) becenéven kereste kenyerét, eddig olyan sikeres filmekben játszott főszerepet, mint A múmia, a Black Adam és a Baywatch. Azonban a Zúzógépben Mark Kerr, MMA birkózó bőrébe bújva, egy sokkal mélyebb érzéseket megmozgató alakítást nyújt ezeknél, hiszen a 90-es évekbeli harcos nehézségekkel teli életét mutatja be.

Johnson Emily Blunt mellett játszik a filmben, aki Kerr barátnőjét, Dawn Staples-t alakítja. Az ováció alatt Benny Safdie, a film rendezője megölelte mindkét sztárját, és Johnsonhoz csatlakozva örömkönnyeket hullajtott, miközben a taps folytatódott.

A Szikla szinte felismerhetetlen a The Smashing Machine főszerepében, több kilónyi maszkot visel, hogy minél hitelesebben formálhassa meg az izmos, kétszeres UFC nehézsúlyú bajnokot.

A színész korábban a Variety magazinnak elmondta, hogy a Zúzógép főszerepe azért vonzotta, mert a rendező Benny Safdie olyan ember, aki

folyamatosan feszegeti a határokat, amikor nyers és valóságos történetekről, hiteles, néha kegyetlen karakterekről van szó.

Johnson egész este jó hangulatban volt. Európa egyik legcsillogóbb vörös szőnyegén autogramokat osztogatott a rajongóknak és szelfiket készített. Az idei, 82. Velencei filmfesztiválon számos sztár megjelent már, George Clooney-tól Julia Robertsen át Emma Stone-ig – számolt be róla a Variety.