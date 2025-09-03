Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Velencei Filmfesztiváldwayne johnsonfilmbemutató

Ilyet még nem láttunk: Velencében könny fakadt A Sziklából

Könnyeit törölgette Dwayne Johnson a Zúzógép (The Smashing Machine) premierjén a velencei filmfesztiválon. A közönség 15 perces álló ovációval és tapssal ünnepelte a film alkotóit, így a főszereplő Dwayne Johnsont (A Szikla), Emily Blunt színésznőt és Benny Safdie rendezőt.

Magyar Nemzet
Forrás: Variety2025. 09. 03. 9:31
Dwayne Johnson és Emily Blunt a Velencei Filmfesztiválon Forrás: The Hollywood reporter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már biztos, hogy megvannak az idei velencei filmfesztivál legmeghatóbb percei: a  Zúzógép (The Smashing Machine) című film premierjén a fesztivál idei leghosszabb, 15 perces tapsviharával ünnepelték a film alkotóit. Dwayne Johnson (A Szikla) ezúttal Mark Kerr birkózót játssza a nagyvásznon és a közönség lelkes reakciójából arra következtetünk, hogy nem is rosszul. Egyes sajtóorgánumok, például a BBC, máris Oscar-esélyes alakításról írnak. 

Dwayne Johnson
Benny Safdie, Dwayne Johnson és Emily Blunt

Az 53 éves színész annyira meghatódott a közönség elismerésén, hogy önkéntelenül sírni kezdett:

Johnson, aki egykor pankrátorként The Rock (A Szikla) becenéven kereste kenyerét, eddig olyan sikeres filmekben játszott főszerepet, mint A múmia, a Black Adam és a Baywatch. Azonban a Zúzógépben Mark Kerr, MMA birkózó bőrébe bújva, egy sokkal mélyebb érzéseket megmozgató alakítást nyújt ezeknél, hiszen a 90-es évekbeli harcos nehézségekkel teli életét mutatja be.

Johnson Emily Blunt mellett játszik a filmben, aki Kerr barátnőjét, Dawn Staples-t alakítja. Az ováció alatt Benny Safdie, a film rendezője megölelte mindkét sztárját, és Johnsonhoz csatlakozva örömkönnyeket hullajtott, miközben a taps folytatódott.

A Szikla szinte felismerhetetlen a The Smashing Machine főszerepében, több kilónyi maszkot visel, hogy minél hitelesebben formálhassa meg az izmos, kétszeres UFC nehézsúlyú bajnokot. 

A színész korábban a Variety magazinnak elmondta, hogy a Zúzógép főszerepe azért vonzotta, mert a rendező  Benny Safdie olyan ember, aki 

folyamatosan feszegeti a határokat, amikor nyers és valóságos történetekről, hiteles, néha kegyetlen karakterekről van szó.

Johnson egész este jó hangulatban volt. Európa egyik legcsillogóbb vörös szőnyegén autogramokat osztogatott a rajongóknak és szelfiket készített. Az idei, 82. Velencei filmfesztiválon számos sztár megjelent már, George Clooney-tól Julia Robertsen át Emma Stone-ig – számolt be róla a Variety.

A „Jumanji” és a „Halálos iramban” filmek sztárja új kihívásokra vágyik:

Olyan filmeket szeretnék készíteni, amelyeknek van jelentőségük, amelyek az emberséget, a küzdelmet és a fájdalmat vizsgálják.

A Zúzógép Safdie első önálló rendezése, aki eddig bátyjával, Josh-sal együtt olyan független filmeket fogatott, mint a Jólét és az Csiszolatlan gyémánt. A The Smashing Machine-ban újra együtt dolgozhatott Benny Safdie és Blunt, akik korábban Christopher Nolan történelmi eposzában, az Oppenheimerben dolgoztak együtt, valamint Johnsont és Bluntot, akik a Disney akció-kalandfilmjében, a Dzsungeltúrában játszottak együtt.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu