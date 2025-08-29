Sokan ünnepelték, mások a szemüket is eltakarták Emma Stone látványától

Jórgosz Lánthimosz és Emma Stone munkakapcsolata enyhén szólva is bámulatosan indult, a 2018-as A kedvenc című filmet 10 Oscarra jelölték (igaz, ebből csak egyet váltott díjra Olivia Colman a legjobb női főszereplőként), azóta a görög rendező nem is hajlandó a hollywoodi sztár nélkül forgatni. A kegyelem fajtái és Szegény párák után a Bugonia már zsinórban a negyedik közös alkotásuk.

Emma Stone a Bugonia című filmben. Fotó: Atsushi Nishijima/Focus Features

A siker ezúttal sem maradt el, miként a Variety beszámolójából kiderült, a Velencei Filmfesztiválon bemutatkozó művet több mint hat perces álló ovációval ünnepelte a közönség. Az olykor szélsőséges, provokatív eszközökkel élő rendező pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát, néhány horrorba illően brutális és perverz jelenet megviselte a nézők egy részét, sokan eltakarták a szemüket vagy épp levegő után kapkodtak.

A Bugonia egyébként a dél-koreai Mentsétek meg a zöld bolygót! remake-je, és két összeesküvés-elméletekben hívő fiatalról szól, akik elrabolják egy multi vezérigazgatóját (Emma Stone), mert meggyőződésük, hogy egy földönkívüli, és el akarja pusztítani a bolygónkat.

Az alkotás október 30-án kerül a hazai mozikba, a szerencsésebbek azonban már a szeptember 5. és 13. között zajló miskolci Cinefesten is láthatják. Alább pedig a film első teljes előzetesét tekinthetik meg.

Borítókép: Emma Stone a film velencei premierjén. Fotó: Giulia Parmigiani



