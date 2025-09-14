Kórházba került Elton John, a szívbajt hozta rajongóira

Virágcsokrok és üdvözlőlapok hevernek a kórházi ágyon lábadozó Elton John mellett egy általa posztolt bejegyzésben, a rajongók aggodalmukat fejezték ki a popsztár állapotával kapcsolatban – szúrta ki a Bild.

A popikonnak stílusos módon a gipsze strasszkövekkel van kirakva, és a védjegyévé vált szemüvegét is viseli a fotókon. A díszes gipsz alatt azonban nincs törött csont, egy filmklasszikus folytatásának a kulisszák mögötti felvételeiről van szó.

A Spinal tap II az 1984-es This is spinal tap (A Turné) című áldokumentumfilm folytatása, amely egy kitalált zenekart követ nyomon, akik 15 év után újraegyesülnek egy utolsó koncertre. Elton John két dallal járult hozzá a filmzenéhez, a Listen to the flower people és a Stonehenge című dalokban szerepelt. „Köszönöm, hogy részese lehettem!” – zárta a posztot a popsztár.