Előretolt Helyőrség ÍróakadémiaKárpát-medencemagyar irodalom

Óriási lehetőséget kaptak a fiatal írók, de teljesíteniük kell ezeket a feltételeket

Fiatal, 18–25 év közötti írók számára hirdetett pályázatot az Előretolt Helyőrség Íróakadémia és az azt működtető Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG)

Munkatársunktól
2025. 09. 01. 12:08
Kiss Bálint Béla, az élet.történet. című pályázat győztese. Forrás: KMTG.hu
Az akadémi közleményében kiemelte, hogy a pályázatra olyan 18 és 25 év közötti tehetséges fiatalok jelentkezését várják, akik úgy érzik, alkotói pályájuk kibontakozását elősegítheti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, egy alkotói közösséghez való tartozás, valamint a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi és pénzügyi támogatás.

Az Előretolt Helyőrség kiadványai (Fotó: Magyar Nemzet-archívum)

Pályázat az fiatal írótehetségekért

A pályakezdő szépíró kategóriában közzétett pályázaton a 2025-ös évben tíz alkotó csatlakozhat az íróakadémiai képzéshez. Mint írták, olyan pályakezdő, de elkötelezett alkotók jelentkezését várják, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi kötettel, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító, akár már publikált, akár még nyilvánosságot nem látott írásműveket. A közlemény szerint az íróakadémiai képzés időtartama három tanév. 

A képzés első tanévében a KMTG egyedülálló tanulási és továbbképzési lehetőségeket kínál jeles írók, szerkesztők, kritikusok irányításával. 

A szakmai képzés mellett a pályázat nyertesei korszerű önmenedzselési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés második évétől kezdődően a pályázat nyerteseinek a KMTG 1 tanévre szóló, havi nettó százezer forint művészeti tanulmányi ösztöndíjat ítél oda. Amennyiben a hallgató teljesíti az íróakadémia szakmai elvárásait, a KMTG további egy tanévre szóló szerződést köt vele.

A pályázatok benyújtásának határideje 2024. szeptember 14. éjfél. További információ a kmtg.hu honlapon érhető el.

A KMTG közreműködik a szerzők arra érdemes műveinek publikálásában, közönségtalálkozók szervezésében, továbbá gondoskodik a médiajelenlétről, és segít a szerzők szakmai érdekeinek érvényesítésében – fűzték hozzá.

 

