A magyarok nem mennek sehova: itt lehet megnézni a Kárpát-medence legjobbjait

A TV21 Ungvár Áldás című filmje nyerte a XI. Kulturális Filmek Fesztiválja fődíját, második lett Tomojka Vojtko Béla Felvidék őrszemei című alkotása, míg harmadik helyezést ért el a TV21 Ungvár Magyarnak tanulni a sírig kell című kisfilmje.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 19:36
Egy képkocka a Kultúránk jövője című portréfilmből.
Egy képkocka a Kultúránk jövője című portréfilmből. Forrás: Youtube
A külhoni magyar filmeseknek rendezték meg augusztus 28. és 31. között Demjénben, az Egri Korona Borház területén a XI. Kulturális Filmek Fesztiválját, Kövér László házelnök fővédnöksége és Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke védnöksége mellett.

A fesztiválon az alkotók a filmeken keresztül a diaszpóra és a Kárpát-medence magyarlakta területein ma is élő helyi magyar kultúra értékeit mutatták be. A helyi magyar kultúra kategóriában olyan magyar emberekről készült portréfilmek szálltak versenybe, akik az adott országban, a helyi magyar közösségében őrzik, erősítik a magyar kultúrát, nemzetet, a magyar nyelvet.

A XI. Kulturális Filmek Fesztiválján az NMHH 1,3 millió forintos fődíját a TV21 Ungvár csapata alkotói, Debreceni Kamilla és Balla Béla nyerte. A kisfilmet itt meg is lehet nézni:

A második díjat és az ezzel járó 800 ezer forintot Tomojka Vojtko Béla kapta a Felvidék őrszemei című filmjéért, harmadik lett és a Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott 500 ezer forintot kapta a TV21 Ungvár csapatából Molnár Ildikó és Bereczky Tamás, Magyarnak tanulni a sírig kell című filmért.

A fesztivál indulása óta eltelt tizenegy évben több mint 500 versenyfilmet neveztek be magyar filmesek, a Kárpát-medence és a diaszpóra 12 országából.

  • A fesztiválon az Energiaügyi Minisztérium 1,2 millió forintos különdíját az Ausztráliából érkezett Vladucz Zoltánnak ítélte oda a zsűri, a Napfényből zene című kisfilmért, míg az alkotó Haza és otthon között című filmje (a filmet lásd cikkünk elején) az NMHH 600 ezer forintos különdíját vihette haza.
  • Az Országgyűlés 500 ezer forintos különdíját A köpeny nélküli hős című alkotásért (a filmet lásd cikkünk végén) a szabadkai Pannon RTV alkotói, Mecserik Anita, Payeta Maurice és Masa Attila kapták, de mindezek mellett több más különdíjat is kiosztottak az idei fesztiválon.

Idén a zsűrielnök, Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező mellett Kozári Réka, az MTVA kiemelt szerkesztője, Buglya Sándor Csokonai- és Balázs Béla-díjas filmrendező, valamint Kollarik Tamás Bánffy Miklós-díjas producer és Sára Balázs Balázs Béla-díjas operatőr foglalt helyet a grémiumban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

