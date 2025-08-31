A magyarok nem mennek sehova: itt lehet megnézni a Kárpát-medence legjobbjait

A külhoni magyar filmeseknek rendezték meg augusztus 28. és 31. között Demjénben, az Egri Korona Borház területén a XI. Kulturális Filmek Fesztiválját, Kövér László házelnök fővédnöksége és Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke védnöksége mellett.

A fesztiválon az alkotók a filmeken keresztül a diaszpóra és a Kárpát-medence magyarlakta területein ma is élő helyi magyar kultúra értékeit mutatták be. A helyi magyar kultúra kategóriában olyan magyar emberekről készült portréfilmek szálltak versenybe, akik az adott országban, a helyi magyar közösségében őrzik, erősítik a magyar kultúrát, nemzetet, a magyar nyelvet.

A XI. Kulturális Filmek Fesztiválján az NMHH 1,3 millió forintos fődíját a TV21 Ungvár csapata alkotói, Debreceni Kamilla és Balla Béla nyerte. A kisfilmet itt meg is lehet nézni:

A második díjat és az ezzel járó 800 ezer forintot Tomojka Vojtko Béla kapta a Felvidék őrszemei című filmjéért, harmadik lett és a Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott 500 ezer forintot kapta a TV21 Ungvár csapatából Molnár Ildikó és Bereczky Tamás, Magyarnak tanulni a sírig kell című filmért.

A fesztivál indulása óta eltelt tizenegy évben több mint 500 versenyfilmet neveztek be magyar filmesek, a Kárpát-medence és a diaszpóra 12 országából.

A fesztiválon az Energiaügyi Minisztérium 1,2 millió forintos különdíját az Ausztráliából érkezett Vladucz Zoltánnak ítélte oda a zsűri, a Napfényből zene című kisfilmért, míg az alkotó Haza és otthon között című filmje (a filmet lásd cikkünk elején) az NMHH 600 ezer forintos különdíját vihette haza.

Az Országgyűlés 500 ezer forintos különdíját A köpeny nélküli hős című alkotásért (a filmet lásd cikkünk végén) a szabadkai Pannon RTV alkotói, Mecserik Anita, Payeta Maurice és Masa Attila kapták, de mindezek mellett több más különdíjat is kiosztottak az idei fesztiválon.